Confartigianato Vicenza: gli immobili dismessi e loro riuso

Gli eventi atmosferici degli ultimi giorni riportano in primo piano la necessità di ripensare al territorio e il suo utilizzo. In questa direzione vanno le norme, regionali ed europee, per la riduzione del consumo di suolo spingendo amministrazioni e cittadini, ad agire e operare al fine di preservare il territorio, valorizzandolo nelle sue componenti ambientali, economiche e sociali senza ulteriori impatti.

Lo sforzo che il Veneto sta compiendo è arrivare al 2050 al "consumo di suolo zero". Per farlo non si tratta di limitare necessariamente l'attività edilizia, ma di orientarla verso obiettivi di riuso e riqualificazione delle città e del territorio, in accordo con le necessità di rigenerazione non solo energetica degli edifici.

Sono queste le premesse dello studio che Confartigianato Imprese Vicenza ha commissionato a Smart Land, un approfondimento provinciale delle ricerche condotte a livello Veneto sul tema del patrimonio pubblico e privato, in particolare quello relativo ai capannoni, dismesso e inutilizzato, al fine di ipotizzare interventi di trasformazione, riuso con relative ricadute socioeconomiche.

In particolare il 'mandato' vicentino si è concentrato su due Comuni, Quinto e Bolzano, quali casi-studio. La restituzione dei primi risultati si è avuta in un convegno che si è svolto oggi (1 marzo, ndr) al Centro Congressi di Via Fermi in occasione dell'Accademia dell'Edilizia, una due giorni dedicata al settore promossa da Confartigianato Vicenza in collaborazione con CESAR e il sostegno di Edilcassa Veneto che ha contato 300 partecipanti, tra cui molti giovani.

"Le indagini che Smart Land ha realizzato precedentemente per Confartigianato Imprese Veneto sul tema hanno messo in evidenza alcuni elementi di grande importanza per un lavoro strategico da svolgere, nel territorio, al fine di individuare azioni e occasioni per riutilizzare tali vuoti urbani e non urbani, grazie alle differenti opportunità date dalle norme in vigore", spiega il relatore prof. Federico Della Puppa.

In base ai dati a suo tempo raccolti, Confartigianato ha voluto perciò approfondire il tema con un focus su due comuni con l'obiettivo di studiare e delineare con maggiore specificità il tema del dismesso e ipotizzando delle proposte di intervento che possano costituire una base di riflessione per il riuso di edifici e aree tenendo anche conto della pre-fattibilità della trasformazione e degli strumenti normativi disponibili in tal senso.

L'analisi svolta da Smart Land ha contato 13 edifici abbandonati e inutilizzati a Bolzano Vicentino e 8 a Quinto Vicentino, per un totale di 21 edifici.

"Il prossimo passo sarà definire il quadro di riferimento del sistema di recupero attuabile, gli strumenti disponibili a livello regionale e comunale e il loro uso, nonché le opportunità generabili per il territorio dalla riconversione – prosegue Della Puppa-. Dal recupero di immobili dismessi, infatti, si traggono più vantaggi di tipo: economico, ad esempio i grandi investimenti che una potenziale riconversione del patrimonio porterebbe sul territorio con conseguenze positive per la valorizzazione del settore edilizio, oppure le risorse liberate da un eventuale rottamazione di tale patrimonio; sociale, con il miglioramento della qualità urbana e con la risposta a nuove domande di spazi e servizi per i cittadini e le imprese; ambientale, perché il riuso è "consumo di suolo zero", trasformando dunque tali vuoti urbani in risorsa per il territorio".

“Lo studio rappresenta un unicum perché va a operare in maniera chirurgica calandosi concretamente in un territorio specifico, per questo potrebbe essere ‘esportato’ – commenta Giovanni Lovato, presidente del Sistema Casa -. Mappare gli edifici dismessi, talvolta di uso pubblico ma agli effetti privati come ad esempio quelli delle IPAB, ha richiesto tempo e non pochi passaggi burocratici”.

Nei prossimi mesi quindi si proseguirà con una analisi di dettaglio su due edifici scelti in ragione della loro potenziale trasformabilità e riqualificazione, con una valutazione di massima della fattibilità del recupero, ipotizzando usi e modalità di intervento, valutando gli impatti positivi sotto diversi aspetti, in rapporto anche ad alcune best practice.

“Dare la possibilità ai cittadini di avere spazi già esistenti riadattati alle nuove esigenze di comunità è sicuramente una ricchezza, oltre che un buon esempio – aggiunge Thomas Fantin, presidente del Sistema Attività Complementari all’Edilizia -. D’altro canto la sistemazione di immobili dismessi, secondo anche i criteri della sostenibilità e del risparmio energetico con alimentazione da fonti alternative, permette alle amministrazioni di intercettare contributi di varia natura.

Poi ci sono le imprese. Soprattutto quelle locali possono essere competenti artefici di sistemazioni, ristrutturazioni, riqualificazione degli edifici individuati. In questo modo si alimenta l’economia locale ‘premiando’ le realtà imprenditoriali a km zero, anche in questo caso un aspetto sociale e sostenibile da valorizzare”. “E, in un’ottica di acquisizione di competenze e professionalità di quanti operano nel settore e per una crescita di nuove maestranze, nelle intenzioni di Confartigianato i due edifici oggetto di ‘riuso’ potranno inoltre diventare altrettanti ‘cantieri studio’”, conclude Lovato.

Il recupero di immobili dismessi rappresenta per svariati motivi un buon investimento, per questo dopo la mappatura nei comuni di Bolzano e Quinto, l’analisi prevede altri step fino ad arrivare a mappare tutti i comuni del vicentino.

“Il tema dell’ambiente e della sostenibilità parte a livello locale – commenta il Presidente del Raggruppamento di Camisano, Vicentino Maurizio Facco-. Sempre più ci rendiamo conto che il dissesto idrogeologico, di forte interesse anche in questi giorni di abbondanti piogge, dipende molto dalla cementificazione di molte aree. Il consumo del suolo è un argomento su cui porre massima attenzione, anche da parte delle Amministrazioni locali, perché da esso può dipendere il benessere della collettività con una forte incidenza per il nostro territorio. Lo studio proposto da Confartigianato Vicenza, fortemente voluto e sostenuto dall’Area di Vicenza, Raggruppamento di Camisano, coinvolgendo i due comuni campione, va proprio nella direzione di identificare opportunità di riutilizzo e di riqualificazione di edifici dismessi evitando quanto più possibile nuove cementificazioni.”

Venerdì 1 marzo il convegno “Gli immobili dismessi. Studio del patrimonio non residenziale inutilizzato e ipotesi concrete di riuso” commissionato a Smart Land da Confartigianato Vicenza con focus su due comuni.

Primi risultati illustrati dal relatore dott. Federico Della Puppa. Il suo intervento.

Il tema del consumo di suolo oggi è al centro dell’agenda politica regionale ed europea. Le norme, sia regionali che europee, per la riduzione del consumo di suolo spingono tutti i soggetti, dalle amministrazioni pubbliche ai privati cittadini, ad agire e operare al fine di preservare il nostro territorio, valorizzandolo nelle sue componenti ambientali, economiche e sociali senza ulteriori impatti. Lo sforzo che il Veneto sta compiendo, grazie anche agli obiettivi posti dalle normative regionali, è arrivare al 2050 al “consumo di suolo zero”. Per far questo non si tratta di limitare l’attività edilizia, ma di orientarla verso obiettivi di riuso e riqualificazione delle nostre città e del nostro territorio, in accordo con le necessità di rigenerazione non solo energetica degli edifici.

Al fine di individuare le opportunità del riuso, Confartigianato Imprese Vicenza ha incaricato Smart Land, società di analisi socioeconomiche e territoriali, di svolgere un approfondimento provinciale delle ricerche condotte negli ultimi anni per Confartigianato Imprese Veneto sul tema del patrimonio pubblico e privato, in particolare quello relativo ai capannoni, dismesso e inutilizzato, al fine di ipotizzare interventi di trasformazione e riuso, con analisi di massima in grado di restituire un quadro delle potenzialità anche socioeconomiche del riuso.

Infatti, le due indagini che Smart Land ha realizzato lo scorso anno per Confartigianato Imprese Veneto sul tema del patrimonio inutilizzato, pubblico e privato, hanno messo in evidenza alcuni elementi di grande importanza per un lavoro strategico da svolgere, nel territorio, al fine di individuare azioni e occasioni per riutilizzare tali vuoti urbani e non urbani, grazie alle differenti opportunità date dalle norme in vigore.

sulla quantificazione del fenomeno in provincia di Vicenza e sulle opportunità del riuso può aiutare ad inquadrare meglio la problematica:

la provincia di Vicenza ha una percentuale di consumo di suolo pari al 12,6%, superiore alla media regionale (che è pari all’11,9%);

cinque comuni della provincia di Vicenza sono ai primi posti nella classifica regionale della percentuale di territorio comunale consumato, quali Cassola (39,6%), Thiene (38,4%), Zanè (36,1%) Vicenza (32,5%) e Rossano Veneto (31,8%);

la provincia di Vicenza è la provincia veneta con la percentuale maggiore di superficie produttive/commerciale sul totale della superficie consumata, pari al 20,9% dei 7.098 ettari di suolo consumato, ovvero edificato e impermeabilizzato;

la provincia di Vicenza è la provincia che in Veneto tra il 2012 e il 2018 ha avuto la più ampia espansione di superfici produttive e commerciali, +13,3%, contro una media regionale del +6,6%;

la provincia di Vicenza è la prima provincia in Veneto per numero di capannoni dismessi e abbandonati, pari al 20% del totale regionale e pari a 1.850 unità;

è anche la provincia che nel periodo 2016-2022 ha maggiormente recuperato edifici produttivi dismessi, pari ad una riduzione del 15,5% rispetto alla rilevazione del 2016;

nell’ipotesi massima (ovviamente utopica) di riuso di tutte le superfici produttive oggi dismesse, si potrebbe generare un mercato di investimenti pari a oltre 1,5 miliardi di euro;

sul fronte del patrimonio pubblico inutilizzato, la provincia di Vicenza è, dopo Padova, la seconda provincia per numero di unità immobiliari di proprietà pubblica inutilizzate, 1.163 pari al 24% del totale regionale, pari ad una media di 10 unità immobiliari per comune;

complessivamente si tratta di 292.400 metri quadrati di superfici pubbliche inutilizzate e abbandonate, pari ad una media di 2.565 metri quadrati per comune;

la rigenerazione di tutte queste superfici pubbliche (dato ovviamente utopico) potrebbe portare a investimenti compresi tra 250 e 400 milioni di euro.

Confartigianato Imprese Vicenza ha voluto approfondire il tema attraverso un’indagine approfondita e di dettaglio su due comuni della provincia di Vicenza, Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino, al fine di studiare e delineare con maggiore specificità il tema del dismesso in questi due comuni campione ipotizzando delle proposte di intervento che possano costituire una base di riflessione per il riuso di questi edifici e aree. Obiettivo dello studio, di cui abbiamo presentato i primi risultati in occasione dell’Accademia dell’Edilizia (una giorni dedicata al settore promossa da Confartigianato Vicenza in collaborazione con CESAR e il sostegno di Edilcassa Veneto), è proporre modelli di riuso e una verifica della pre-fattibilità della trasformazione, in base agli strumenti normativi disponibili in tal senso.

L’analisi svolta da Smart Land nelle scorse settimane ha rilevato e mappato la presenza e consistenza, nonché la tipologia, del dismesso pubblico e privato in questi due comuni, e ha contato 13 edifici abbandonati e inutilizzati a Bolzano Vicentino e 8 edifici a Quinto Vicentino, per un totale di 21 edifici.

sarà definire il quadro di riferimento del sistema di recupero attuabile, gli strumenti disponibili a livello regionale e comunale e l’uso di tali strumenti (come ad esempio il RECRED, il registro dei crediti edilizi), nonché le opportunità generabili per il territorio dalla riconversione dal punto di vista:

economico, ne sono un esempio i grandi investimenti che una potenziale riconversione del patrimonio porterebbe sul territorio con conseguenze positive per la valorizzazione del settore edilizio, oppure le risorse liberate da un eventuale rottamazione di tale patrimonio;

sociale, con il miglioramento della qualità urbana e con la risposta a nuove domande di spazi e servizi per i cittadini e le imprese;

ambientale, perché il riuso è “consumo di suolo zero)”, trasformando dunque tali vuoti urbani in risorsa per il territorio.

Oggi presentiamo il quadro conoscitivo e la rilevazione puntuale del dismesso in questi due comuni, mentre nei prossimi mesi verrà prodotta una analisi di dettaglio su due edifici scelti in ragione della loro potenziale trasformabilità e riqualificazione, con una valutazione di massima della fattibilità del recupero, ipotizzando usi futuri e modalità di intervento, valutando anche gli impatti positivi dal punto di vista economico, sociale e ambientale, anche in rapporto ad alcune “best practice” che verranno presentate oggi al convegno dai nostri relatori.

Vicenza, 1° marzo 2024

