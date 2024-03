Bassano del Grappa: modifiche alla viabilità di alcune vie della città

Modifiche alla viabilità in via Angarano e in via Santa Caterina a Bassano del Grappa (VI)

Via Angarano

In occasione di lavori per la realizzazione di nuovi allacci alla rete idrica e fognaria, nel periodo compreso tra lunedì 4 marzo e venerdì 15 marzo 2024, per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento (stimato in circa 2 giorni), è istituito il divieto di transito in via Angarano all’altezza del civico 98.

Via Santa Caterina

In occasione dei lavori di potatura degli alberi, il cui inizio è stato rinviato causa maltempo, via Santa Caterina, nel tratto di salita e discesa che collega il parcheggio Prato 1 alla rotatoria Generale Giardino, sarà chiusa al traffico martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 marzo 2024 nelle fasce orarie 8.30-12.00 e 13.30-17.30.

Nei giorni successivi, e sempre nelle stesse fasce orarie, sarà istituito un senso unico alternato per il tempo necessario alla finalizzazione degli interventi, fino a venerdì 8 marzo 2024.

Come già comunicato, nelle fasce orarie di chiusura totale del tratto di strada, i parcheggi Prato 1 e Prato 2 saranno raggiungibili. Si potranno raggiungere da viale delle Fosse, attraverso viale dei Martiri e via Sant’Anna. I veicoli in uscita dovranno invece utilizzare la viabilità secondaria del quartiere Margnan o del centro storico.

Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica in loco e di utilizzare percorsi alternativi.

Bassano del Grappa, 1 marzo 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa