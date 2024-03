50&Più Vicenza, incontro: protesi anca e ginocchio, ritorno al movimento

Il dr. Domenico Amato tratterà il tema mercoledì 6 marzo nella sede di 50&Più Vicenza

50&Più Vicenza: incontro sulla salute e il benessere della persona

50&Più Vicenza, l’Associazione della Terza età che fa riferimento a Confcommercio Vicenza per il 2° degli incontri 2024 sulla salute e il benessere della persona, ha invitato nella propria sede di via Faccio a Vicenza, il dr. Domenico Amato, primario U.O Ortopedia e traumatologia alla Sez. V degli Istituti Ospedalieri Bresciani, per illustrare il tema “Protesi di anca e di ginocchio: il ritorno al movimento”.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà mercoledì 6 marzo 2024, con inizio alle ore 15.00 nella sede provinciale di via Faccio 38 a Vicenza.

L’importanza di informarsi sulle protesi articolari

Grazie ai progressi della chirurgia protesica articolare, la possibilità di ripristinare nell’individuo le condizioni funzionali originarie è oggi una solida realtà. Per i pazienti, però, districarsi tra le molteplici tecniche proposte è sempre più difficile, con scelte finali spesso scaturite dal solo “sentito dire”.

Il dottor Amato parlerà degli impianti protesici di anca e di ginocchio

Per chi ha la necessità di approcciare a un percorso terapeutico di innesto di protesi è quindi strategico informarsi e riuscire ad avere un quadro delle possibilità d’intervento comprensibile, esaustivo e criticamente valutabile. Il dr. Amato, nel corso dell’incontro di mercoledì 6 marzo con la platea di 50&Più Vicenza, parlerà, in particolare, degli impianti protesici di anca e di ginocchio, soluzioni che possono restituire all’apparato locomotore una funzione molto vicina alla normalità.

IL DIRETTORE – (Ernesto Boschiero)

Vicenza, 1 marzo 2024

Fonte: Confcommercio Vicenza – Ufficio Stampa