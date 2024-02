Teatro Comunale di Thiene: L’altro viaggio – La danza nella Divina Commedia

L’altro viaggio – La danza nella Divina Commedia al Comunale in un doppio appuntamento da non perdere – Teatro Comunale di Thiene

Sabato 16 marzo 2024 al Teatro Comunale di Thiene, con doppio appuntamento alle ore 18.00 e alle ore 21.00, andrà in scena L’altro viaggio – La danza nella Divina Commedia uno spettacolo che fa parte del progetto Leggere per… ballare.

Ideatrice del progetto è Rosanna Pasi, presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni di Scuole di Danza (F.N.A.S.D.). La Pasi ha saputo intuire l’enorme potenzialità insita nelle scuole di danza con lo scopo di creare un sistema organizzato che consentisse loro di uscire dalla propria autoreferenzialità e di inserirsi nel circuito culturale dei propri territori.

Lo spettacolo L’altro viaggio ha debuttato nel 2021 al teatro Alighieri di Ravenna in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. L’introduzione del Prof. Giuseppe Ledda, docente di Letteratura e Critica e Filologia Dantesca all’Università di Bologna, e la tesi di Giulia Pugnaghi danno lo spunto per l’interpretazione coreografica dell’opera.

“Dante conosceva e amava profondamente la danza, tanto che nella sua Commedia le immagini di danza si affollano suggestive e memorabili in tutte e tre le cantiche. Nell’Inferno sono immagini grottesche di festose danze popolari a cui sono ironicamente paragonati i dannati nelle loro terribili pene eterne. Nel Purgatorio il poeta evoca i modelli della danza sacra, come atto di umiltà e di devozione a Dio, la danza come preghiera. Nel Paradiso, infine, la danza dei beati diviene espressione della felicità eterna, in coreografie celesti di suprema armonia. Se la danza è tanto importante nella Commedia, perché non raccontare tutto il poema di Dante attraverso la danza?

Lo spettacolo

L’altro viaggio. La danza nella Commedia raccoglie e rielabora le immagini di danza che Dante dissemina nel poema e dà vita, attraverso figure di danza, al viaggio del Poeta dalla selva del male alla gioia del Paradiso, dal dolore dell’Inferno allo splendore della luce divina”.

Il lavoro ha la regia del maestro Arturo Cannistrà che ha seguito tutto il processo creativo nelle scuole di danza aderenti al progetto.

Drammaturgia: Giulia Pugnaghi con il contributo del Prof. Giuseppe Ledda

Musiche: curate da Alessandro Baldrati

Voci: Elina Nanna e Enrico Vagnini

Coordinamento artistico: Ornella Pegoraro

Coordinamento tecnico: Francesca Bolzon

Otto le scuole della provincia di Vicenza che partecipano al progetto:

Artedanza – Thiene

Dance Academy – Arzignano

Danz’è – Breganze

Etra Danza – Montecchio Maggiore

Kinema Danza – Camisano

Orizzonte Danza – Schio

Palladio Danza – Vicenza

Progetto Artem Motus – Valdagno

INFO: Costo del biglietto intero: € 13,00

Per agevolare gli studenti delle scuole istituzionali ad assistere allo spettacolo, è stato previsto un biglietto ridotto di € 5,00 sia per lo spettacolo pomeridiano che per quello serale.

Prevendita presso Orizzonte Danza di Schio, tel.: 335 8125085.

