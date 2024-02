Passione Veneta: laboratori didattici Semi’nsegni in Fiera di Vicenza

Il 2 e 3 marzo in Fiera a Vicenza Coldiretti e Campagna Amica protagoniste con un ricco programma di laboratori didattici nell’ambito di Passione Veneta, evento promosso da Arav con il contributo della Cciaa di Vicenza

Bambini e famiglie protagonisti a Passione 2024, grazie ai laboratori didattici che saranno realizzati da Coldiretti e Campagna Amica Vicenza, nel padiglione 6 di Fiera di Vicenza.

L’evento promosso da Arav attirerà in Fiera a Vicenza, come avvenuto negli ultimi anni, migliaia di persone, che si lasceranno catturare dai colori e dalle accattivanti proposte che i soci Coldiretti metteranno in campo.

Campagna Amica porta in Fiera un weekend per tutta la famiglia

“Divertimento, ma anche tanta passione – commenta Coldiretti Vicenza – saranno gli ingredienti speciali degli appuntamenti pensati da Campagna Amica per coinvolgere bambini e famiglie, con momenti dedicati anche, in via esclusiva, a mamma e papà o ai nonni. I laboratori rappresentano da sempre un’occasione per confrontarsi con la manualità, nonché con i colori ed i sapori dei prodotti tipici del nostro territorio. La presenza della mostra mercato con le eccellenze dell’agricoltura contadina, poi, completerà il quadro e renderà la due giorni in Fiera di Vicenza un appuntamento irrinunciabile”.

Programma

Passione Veneta: sabato 2 marzo laboratori per tutti i gusti

Dalle 10 alle 11: in cucina con la cuoca contadina e le ricette antispreco con Susy de Il Giglio Rosso. Impara a cucinare piatti gustosi e sostenibili con ingredienti semplici.

Vita nell’alveare – percorso 5 sensi con L’apicoltura del benessere: immergiti nel mondo delle api e scopri i segreti del loro prezioso lavoro.

Dalle 15 alle 16.30: pillole di natura con Gli Orti del Palladio, un laboratorio per esplorare la natura e i suoi tesori. Falegnameria creativa con Le Lazarele: crea oggetti in legno con le tue mani.

Alle 15.30: trasforma e degusta il tuo yogurt con La Greppia: impara a preparare lo yogurt fatto in casa e degustalo con abbinamenti golosi.

Costruiamo insieme Gino il contadino e Pina la contadina con l’azienda agricola Al Confin: crea dei simpatici personaggi con materiali naturali.

Alle 17: degustazione guidata di birre artigianali con Birrone: un laboratorio per gli adulti per conoscere e assaggiare le migliori birre artigianali.

Domenica 3 marzo: seconda giornata di Passione Veneta

Dalle 10 alle 11 due laboratori in contemporanea: in cucina con la cuoca contadina e le ricette antispreco con Susy de Il Giglio Rosso. Impara a cucinare piatti gustosi e sostenibili con ingredienti semplici.

Vita nell’alveare: percorso 5 sensi con L’apicoltura del benessere: immergiti nel mondo delle api e scopri i segreti del loro prezioso lavoro.

Erbe, erbette, fiori e dintorni: biodiversità e proprietà benefiche per noi e per le api con Il Casale delle erbe: un laboratorio per conoscere le erbe aromatiche e i loro usi.

Alle 11: trasforma e degusta il tuo yogurt con La Greppia: impara a preparare lo yogurt fatto in casa e degustalo con abbinamenti golosi.

Nel pomeriggio:

Dalle 15 alle 16.30

Pillole di natura con Gli Orti del Palladio: un laboratorio per esplorare la natura e i suoi tesori.

Memorie di fattoria con Carlan Agnese: un viaggio alla scoperta della vita contadina di un tempo.

Alle 15.30:

Trasforma e degusta il tuo yogurt con La Greppia: un laboratorio per imparare a preparare lo yogurt fatto in casa e degustarlo con abbinamenti golosi.

Alle 17:

Degustazione guidata di birre artigianali con Birrone: un laboratorio per gli adulti per conoscere e assaggiare le migliori birre artigianali.

Vicenza, 29 febbraio 2024

Fonte: Codiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani