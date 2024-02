Pallacanestro Vicenza: il rinforzo invernale è l’all around Sami Sanad

Basket Serie B Nazionale – La Civitus pallacanestro Vicenza a poche ore dalla chiusura del mercato invernale è riuscita ad assicurare un nuovo rinforzo al roster, dopo l’uscita di Diego Terenzi , approdato a Livorno. Si tratta di Sami Sanad classe 98, 197 cm, nato in Olanda, ma con residenza a Cervignano del Friuli.

In età giovanile ha giocato a Oderzo in C silver e gold, poi quattro stagioni in USA (2 anni in college e 2 in NCAA).

Stagione attuale a Monfalcone (per vicinanza casa) in B interregionale con 15,3 punti media partita. E’ un all around che in campo può ricoprire tutte le posizioni da 1 a 4 , grazie ad un’atleticità fuori dal comune. Il giocatore nel pomeriggio di ieri ha già sostenuto il primo allenamento.

Queste le sue parole durante la presentazione nella sede societaria: “Sono molto entusiasta di essere qui a Vicenza. Ho trovato subito un gruppo molto coeso e che mi ha accolto in maniera eccellente. Ho visto già un pò la città e mi è piaciuta. Ho iniziato a giocare a basket un pò tardi. A diciotto anni sono stato convocato da Oderzo in C gold dove ho fatto tre anni e poi sono andato in America dove ho fatto quattro anni di college in tre stati, Kansas, Texas e Tennessee e là ho trovato un livello atletico molto più alto di quello italiano, che per me è stato estremamente formativo sotto tutti i punti di vista, cestistici e non.

Una volta tornato in Italia pensavo di trovare una B1 in cui potermi esprimere, solo che ho trovato tanta reticenza dagli allenatori, perchè non mi vedevano giocare da quattro anni. Ho quindi deciso d’intraprendere la strada della B interregionale a Monfalcone.

Le prestazioni sono state complessivamente buone, sino alla chiamata di Vicenza e quindi ora sono pronto a lavorare e a mettermi in gioco.

Debutterò in biancorosso sabato sera contro San Vendemiano, squadra che conosco molto bene perchè è una realtà vicina a Oderzo e quindi per me è come se fosse un derby.”

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza