Montecchio Maggiore: controllo di vicinato, incontro informativo

Controllo di vicinato, nuovo incontro informativo e di raccolta adesioni a Montecchio Maggiore.

Sono già saliti a 78 i “cittadini attivi” di Montecchio Maggiore che hanno aderito al progetto “Controllo di vicinato”, avviato dall’Amministrazione comunale, in accordo con la Prefettura e le forze dell’ordine, per incrementare il livello di sicurezza in città.

L’auspicio è che il numero possa ulteriormente salire, visto che è in programma un nuovo incontro informativo rivolto alla cittadinanza allo scopo di approfondire il progetto e, appunto, raccogliere nuove adesioni.

L’appuntamento è martedì 5 marzo alle 20.30 in Sala Civica Corte delle Filande. Il programma della serata prevede l’illustrazione delle istruzioni operative sul funzionamento del “Controllo di vicinato” e la testimonianza di alcuni rappresentanti del Comune di Montecchio Emilia (“gemellato” con Montecchio Maggiore nella rete dei “Montecchio d’Italia”) sulle modalità e i risultati ottenuti grazie a questa esperienza, attiva ormai da diversi anni nel loro territorio.

Gianfranco Trapula

“Sulla scorta delle adesioni ricevute finora – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – abbiamo già definito le aree di controllo con i relativi referenti di zona. Siamo pronti a siglare il protocollo con la prefettura per rendere operativa l’iniziativa. Come già sottolineato nel primo incontro, tutti possono partecipare, non si tratta di fare ronde o azioni particolari, le segnalazioni sono riservate e non si ha nessuna responsabilità.

È sufficiente essere cittadini attivi, cioè un po’ più attenti nell’osservare quello che succede nel quartiere e, in caso di situazioni sospette o di criticità, segnalarle nel gruppo WhatsApp ai referenti di zona, che si occuperanno poi di informare le forze dell’ordine. Questo secondo incontro pubblico servirà a chiarire ulteriormente gli aspetti del progetto e a raccogliere nuove adesioni da parte dei montecchiani”.

