Gas Sport con Ducati Prima Pramac Racing in MotoGP

Gas, brand italiano di fama internazionale nel settore dell’abbigliamento, è lieto di annunciare il ritorno in MotoGP. Il brand, legato al motociclismo da una storia ventennale, dopo quattro anni di stop, rientra in modo importante sostenendo il team Ducati Prima Pramac Racing. Con l’occasione GAS lancia anche il nuovo marchio “Gas Sport” per consolidare e rafforzare il legame con il mondo dello sport, a cui il marchio è sempre stato profondamente legato.

GAS RIENTRA IN MOTOGP

CON PRIMA PRAMAC RACING TEAM

LANCIA IL MARCHIO “GAS SPORT”

Dopo molti anni, l’iconico brand denim fa il suo ritorno nel mondo della MotoGP con un approccio completamente rinnovato. Il marchio ha dichiarato la volontà di non abbandonare le proprie radici, ma di evolversi, supportando Prima Pramac Racing nel lancio di un nuovo look per la squadra, vincitrice del Campionato del Mondo per Team, prima volta nella storia per un Team Indipendente.

Gas ha lavorato intensamente per ridisegnare completamente l’immagine e l’abbigliamento del team: il risultato è una collezione teamwear per le competizioni, dall’alto contenuto tecnico, molto performante e con una grande attenzione alla scelta dei materiali, e una collezione travel-line urban, versatile e fashion, che abbraccia le tendenze del momento con volumi più “relaxed”.

Gregoria Carmagnini

Questo rinnovamento dell’immagine del team coinvolgerà meccanici, ingegneri, assistant, altri membri della crew e ovviamente anche i piloti, trasformando radicalmente l’aspetto della squadra. La firma di Gregoria Carmagnini è riconoscibile per l’attenzione quasi ossessiva per i dettagli e il rigore estetico, aspetti che contraddistinguono lo stile della Direttrice Creativa che ha inserito la moda, la donna, l’eleganza e la semplicità come punti cardinali del restyling di GAS.

La collaborazione tra GAS e Prima Pramac Racing Team è stata presentata ufficialmente il 28 Febbraio in Bahrain alla vigilia del Gran Premio di Formula 1. L’evento è stato l’occasione per svelare la livrea delle moto per la stagione 2024 e l’immagine e l’abbigliamento del team, a firma GAS. La partnership è stata frutto del dialogo tra Rino Castiglione, President & CEO di Gas, e Paolo Campinoti, Team Principal di Prima Pramac Racing, entrambi presenti all’evento. Una partnership fortemente voluta da entrambe le parti.

“Gas Sport”

Insieme alla linea per il Prima Pramac Racing Team viene anche presentata la capsule fashion che Gas ha voluto in un modo assolutamente disruptive rispetto al passato e rispetto al linguaggio tradizionale del mondo motors proponendo un visual di taglio estremamente fashion e dalla forte presenza femminile, a dimostrazione della connotazione chic dei capi (come dimostra l’elemento Jumpsuit) e della propensione del brand a dare maggiore spazio alla donna all’interno delle proprie collezioni e comunicazione.

Il marchio “Gas Sport”, che viene lanciato in quest’occasione, sarà dedicato a future collab, sponsorizzazioni e capsule collection mirate a sostenere e valorizzare il mondo dello sport in generale, anche oltre al MotoGP. Per garantire una visibilità adeguata a queste iniziative, il brand ha previsto la creazione di una section dedicata all’interno del proprio sito web, dove ogni progetto futuro legato a quest’ambito avrà il suo spazio dedicato.

Il Presidente di GAS, Rino Castiglione, festeggiando il rientro in MotoGP sottolinea: “GAS, con il rilancio del brand e la nuova direzione creativa che sta già ottenendo grande successo, lancia anche il progetto GAS SPORT che vede nella partnership con Prima Pramac Racing il primo importante passo. Seguirà una capsule molto ricercata e altre novità dedicate al mondo dello sport in generale, mondo che per GAS è sempre stato molto importante”.

Gas si impegna a proseguire e ampliare le proprie iniziative nel mondo dello sport, confermando il proprio ruolo di partner dinamico e innovativo nel panorama internazionale.

Milano, 29 febbraio 2024

Gas Jeans

nasce nel 1984 a Chiuppano in provincia di Vicenza e in breve tempo diventa un marchio conosciuto a livello globale con una proposizione interculturale e intergenerazionale. Con un logo sinonimo di positività – due arcobaleni che si fondono in uno – Gas ha saputo conquistare intere generazioni con un denim dalla forte personalità e dal carattere di solidità e qualità. Acquisita il 1 Giugno 2022 dalla società Milano 1984 e partecipata dalle holding di investimento Alpha Square Invest, DEA Capital Duke e Bordin Holding. L’azienda diventa Gas Milano 1984 e si conferma tra i principali player del settore.

La nuova società

con 180 collaboratori, ha headquarter a Chiuppano (Vicenza), showroom a Milano, 12 agenzie commerciali distribuite sul territorio nazionale e una presenza importante nei centri commerciali. GAS vanta circa 650 punti vendita multimarca in Italia, Europa, Africa e Asia.

La filiale ungherese è inserita in un contesto culturale di forte notorietà e apprezzamento del brand grazie alla capillare rete retail. L’India costituisce un secondo mercato a forte penetrazione e sviluppo. Presente nel Paese asiatico a partire dai primi anni duemila, GAS ha dato ulteriore impulso alle sue attività in India grazie alla joint venture con Reliance Brands fin dal 2013.

Continua l’impegno di Gas con la Moto GP, che ha visto il brand per oltre vent’anni tra gli sponsor principali del team Repsol Honda. Al fianco di campioni quali Valentino Rossi, Mick Doohan, Nicky Hayden, Andrea Dovizioso, Casey Stoner e Marc Márquez. L’impegno nel Moto GP continuerà da quest’anno a fianco del team Pramac Racing.