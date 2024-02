Maltempo: Vi.Abilità al lavoro su tutto il territorio vicentino per allagamenti a sfioro e piccoli smottamenti

Allagamenti a sfioro e piccoli smottamenti stanno creando disagi lungo le strade provinciali del vicentino. I tecnici e gli operatori di Vi.Abilità sono al lavoro per garantire la percorribilità della rete stradale, con la raccomandazione di prestare massima prudenza e ridurre la velocità.

Rimangono chiuse alcune strade provinciali a causa della neve:

– strada provinciale 64 dei Fiorentini, dopo Tonezza del Cimone (in alternativa è percorribile la strada provinciale 136 della Vena)

– strada provinciale 99 Campogrosso a Recoaro Terme, nel tratto che conduce al rifugio Campogrosso

– strada provinciale 148 Cadorna, chiusa nel tratto da Forcelletto (Cismon del Grappa) al bivio che porta all’ossario del Grappa

E’ critica la situazione della rotatoria

sotto il viadotto della bretella dell’Albera, dove ci sono 20/25 cm d’acqua. I veicoli procedono a passo lento ma per ora l’arteria rimane aperta.

Tanti gli allagamenti a sfioro, in particolare le situazioni più critiche sono lungo la strada provinciale 3 Colognese a Pojana e lungo la SP 36 a Gambugliano. La SP 7 Liona ad Agugliaro è chiusa nel tratto al confine con Padova, visto che a Vò Vecchio (PD) la strada è stata chiusa per rischio esondazione del canale del Bisatto.

Numerosi anche gli smottamenti con detriti in strada: anche in questo caso tecnici al lavoro, ma strade percorribili. In particolare l’attenzione è alta sulla SP Fratellanza a Bassano del Grappa.

Al momento ci sono 78 COC aperti.

L’ufficio provinciale di Protezione Civile e quello della Regione Veneto stanno coordinando i volontari di Protezione Civile in modo da impiegarli laddove c’è maggiore necessità, rispondendo alle esigenze che arrivano dal territorio. Al momento le situazioni più critiche riguardano Vicenza e Montegalda.

Provincia di Vicenza Ufficio Stampa

ufficio.stampa@provincia.vicenza.it

PROVINCIA DI VICENZA

MALTEMPO: aggiornamento ore 14.20

Chiusa la SP 21 Grimana tra Montegalda e Montegaldella.

Il Bacchiglione ha invaso la carreggiata impedendo la circolazione.