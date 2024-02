In Via Molino di Sotto si attende il miglioramento del meteo per indagini e messa in sicurezza – Recoaro Terme: situazione sotto controllo

I dati Arpav confermano come nelle ultime ore il territorio recoarese sia risultato tra i più piovosi del Veneto.

Via Molino di Sotto

Se nell’immediato non preoccupano le condizioni del Rotolon, che rimane comunque sotto stretta sorveglianza, altra situazione si registra in Via Molino di Sotto dove un movimento franoso da ieri sta bloccando la circolazione lungo la strada che collega il centro recoarese con la frazione di Rovegliana.

La frana ha inoltre interessato parte di una proprietà privata, costringendo Comune e Protezione Civile ad allontanare in via del tutto precauzionale due nuclei famigliari. Uno di questi ha momentaneamente trovato alloggio presso alcuni parenti, mentre il secondo è stato trasferito in un albergo del paese.

Il perdurare delle precipitazioni rende al momento difficili le indagini geologiche e gli accertamenti necessari alla messa in sicurezza del versante e allo sgombero della strada. La chiusura al transito e l’allontanamento delle due famiglie viene pertanto confermato anche per la giornata odierna e fino a quando il meteo non permetterà di compiere le dovute indagini.

Spostandosi in contrada Busati

Si segnala che la strada di accesso all’abitato rimane percorribile ai soli residenti e solamente con auto di piccola cilindrata. Il cedimento di un tratto di banchina stradale, infatti, ha costretto al restringimento della carreggiata.

Persiste anche nel restante territorio lo stato di attenzione, in quanto le intense piogge stanno creando abbondanti ruscellamenti lungo i pendii e questo fattore potrebbe innescare anche nelle prossime ore colate detritiche nei punti più fragili.

Il territorio rimane pertanto monitorato da parte del personale comunale. Con il supporto di un esperto geologo e con le squadre del gruppo Aib Protezione Civile Recoaro Terme, attive h24.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti attraverso la pagina Facebook Comune di Recoaro Terme e il canale Telegram Comune di Recoaro Terme – Pubblica utilità.

Giulio Centomo Ufficio Stampa Comune di Recoaro Terme

www.comune.recoaroterme.vi.it