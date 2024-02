Guardia di Finanza: le immagini dell’alluvione (video)

Guardia di Finanza: le immagini dell’alluvione che ha interessato la citta di Vicenza.

Il comandante generale della Guardia di Finanza. Di nomina politica, ha funzione di alta direzione della globale attività istituzionale.[25] Fino al 2010 è stato, per legge, un generale di corpo d’armata dell’Esercito Italiano e non della Guardia di Finanza stessa. La legge 3 giugno 2010 n. 79, promulgata su impulso delle Commissioni Difesa e Commissioni Finanze della XVI Legislatura, stabilì che anche i generali di corpo d’armata della Guardia di Finanza potessero ricoprire il ruolo di comandante generale. Il 23 maggio 2023 Andrea De Gennaro è stato nominato dal Consiglio dei Ministri come nuovo comandante generale della Guardia di Finanza.

Il comandante in seconda (con il grado di generale di corpo d’armata) dal 29 maggio 2023 è Sebastiano Galdino.

Lo Stato maggiore

Il capo di Stato maggiore (con il grado di generale di corpo d’armata).

L’Ufficiale di collegamento con il Dipartimento delle Finanze (con il grado di generale di brigata)

Reparti territoriali

Per l’esecuzione del servizio, l’organizzazione territoriale è articolata in:

6 Comandi Interregionali (nelle sedi di: Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo), retti da generale di corpo d’armata, da cui dipendono:

19 Comandi Regionali retti da generale di divisione, che svolgono funzioni di comando, coordinamento e controllo dei dipendenti reparti Tecnico Logistico Amministrativi (retti da colonnello) nonché di quelli aventi immediata proiezione operativa costituiti, nella dicotomia fra reparti territoriali ordinari e reparti specializzati, dai:

105 Comandi Provinciali e 1 Comando Territoriale (nella sede di Aosta), retti da generale di brigata/colonnello, alle dipendenze dei quali operano secondo un modulo di coesistenza di organismi specialistici ed organismi ordinari, di norma un nucleo di polizia economico finanziaria, unità ad alta specializzazione nella investigazione tributaria, economica, finanziaria ed antidroga ed articolata in gruppi di sezioni, e un numero variabile di gruppi (retti da tenente colonnello/maggiore), compagnie e tenenze, di consistenza organica diversa in relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze operative dell’area di competenza.

15 Reparti Operativi Aeronavali, che hanno alle dipendenze una o più Stazioni Navali e, di norma, una Sezione Aerea.

28 stazioni Soccorso alpino della Guardia di Finanza (SAGF) nelle zone montane, che dipendono per gli aspetti tecnico-operativi dalla scuola alpina e per la disciplina e l’impiego dai comandi provinciali. Circa 360 militari, qualificati e addestrati per operazioni di soccorso in zone montane ed ambienti impervi, garantiscono ogni giorno, 24 h su 24 servizio di pronto intervento per ogni evento di loro competenza.

