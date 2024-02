Gara ciclistica Juniores: “2° Piccola ‘Liegi’ delle Bregonze – Casa Enrico”

Iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione della gara ciclistica riservata alla categoria juniores e valida come prova NAZIONALE di categoria, in programma domenica 17 marzo sulle colline delle Bregonze.

La FAIZANE’ CSZ SANDRIGO BIKE

in collaborazione con la F.C.I., il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto e di undici Comuni dell’Alto Vicentino organizza domenica 17 marzo una gara ciclistica riservata alla categoria Juniores che si snoda tra le colline delle BREGONZE ed è valida come GARA NAZIONALE di categoria con l’obiettivo di dar risalto alle specificità di queste colline meravigliose.

Dichiara Marina Maino

Assessora allo Sport e al Turismo del Comune di Thiene: «È con rinnovato entusiasmo e orgoglio che la Città di Thiene darà il via anche quest’anno alla 2^ edizione della gara ciclistica denominata “2^ Piccola ‘Liegi’ delle Bregonze – Casa Enrico”. Si tratta di una competizione che, proposta per la prima volta lo scorso anno, ha riscosso successo e si propone ora a livello nazionale, con la presenza anche di alcuni atleti stranieri. Questa gara è un appuntamento competitivo che si inserisce nel cuore delle attività sportive della nostra Città e del nostro territorio, dato che coinvolge ben undici Comuni della realtà dell’Alto Vicentino.

La gara, riservata alla categoria juniores, diventa anche un buon esempio di capacità di collaborazione e di passione condivisa per lo Sport che permea le nostre comunità. In sintesi, potremmo davvero affermare che l'”unione fa la forza”: lavorano assieme per la realizzazione di questa iniziativa privati, enti pubblici, oltre 200 volontari. Oltre all’aspetto sportivo, non si deve dimenticare che questa competizione si rivela come valida iniziativa anche a livello turistico perché diventa un’occasione di far conoscere a molti le colline delle Bregonze.

Prosegue Marina Maino

Mi auguro che il tempo sia clemente e permetta a tutti di godere al meglio dell’armonia del nostro paesaggio. La bellezza del percorso non è infatti solo una sfida per i ciclisti, ma anche un’opportunità per mettere in mostra angoli sconosciuti del territorio che hanno un pregevole valore naturalistico e paesaggistico. Non dimentico infine di sottolineare l’atmosfera di festa che si verrà a creare e i legami che si andranno a rafforzare tra i vari team partecipanti.

Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, dallo staff organizzativo agli sponsor che hanno sostenuto con generosità questa iniziativa ai numerosissimi volontari che prestano la propria opera gratuitamente: tutti costoro dimostrano di voler bene alla propria comunità e al proprio territorio.

Ritengo che la “Piccola ‘Liegi’ delle Bregonze – Casa Enrico” offra un’opportunità di crescita e racchiuda in sé anche valori educativi poiché, oltre ad essere associata ad attività di beneficenza, permette di far vivere concretamente i sani valori del ciclismo, Sport che tradizionalmente unisce e sviluppa determinazione, resistenza e lealtà. Invito quindi i cittadini a partecipare numerosi come spettatori a questa iniziativa, tifando per i giovani talenti che si cimenteranno nella competizione e contribuendo in prima persona al successo della stessa».

Il Comitato Organizzatore

Formato da Martino Dal Santo, Osvaldo Tonello, Luca Calgaro e Pier Davide De Marchi, sta ultimando i preparativi per questa gara ciclistica che fa l’occhiolino ad una delle Classiche Monumento del ciclismo professionistico, ossia la Liegi-Bastogne-Liegi, sfruttando salite e discese delle bellissime Colline delle Bregonze e andando a toccare 11 diversi comuni dell’Alto Vicentino: THIENE, ZANE’, SANTORSO, SCHIO, PIOVENE ROCCHETTE, CARRE’, ZUGLIANO, SARCEDO, BREGANZE, FARA VICENTINO e CHIUPPANO.

Ritrovo degli atleti a Thiene alle ore 7:00 e partenza alle 11:00 da Piazza Chilesotti. Arrivo previsto alle 14:00 circa in via Maso a Zugliano nei pressi dell’azienda agricola sociale “La Costa”. Quasi 117 i Km della gara per un dislivello di 1.331 m. Circa 180 gli atleti iscritti che fanno capo a 25 diverse squadre. Una cinquantina di mezzi al seguito tra auto dell’organizzazione, autoambulanze, ammiraglie delle squadre e moto-staffette. Circa 200 i volontari coinvolti la maggior parte dei quali coordinati dagli stessi Comuni.

Diretta fb della gara sul Canale YouTube di BetaCycling e visibile anche su Ciclismoweb.net. Una sintesi andrà in onda giovedì 21 marzo su Telechiara (canale 17 in Veneto, 18 a Trento e in Friuli) a partire dalle ore 21 all’interno della trasmissione Extraciclismo oltre che su Raisport (canale 58), nella rubrica Radiocorsa.

La Piccola Liegi delle Bregonze – Casa Enrico

prenderà le mosse da Piazza Chilesotti di Thiene per percorrere un tratto controllato fino a Zanè, dove inizia un primo tracciato pianeggiante di circa 8,1 Km da ripetere per 5 volte, per poi procedere con un secondo circuito molto ondulato definito “circuito delle Bregonze” da affrontare un paio di volte tra i comuni di Carrè, Zugliano, Sarcedo, Fara Vicentino e Chiuppano, dove verranno affrontate le salite della “Costa”, di “Casa Enrico”, dei “Tovari” ed infine dei “Tavani”. L’arrivo è previsto a Zugliano al termine di un ultimo strappo piuttosto impegnativo che comprende anche un tratto di sterrato.

Commenta il presidente Pier Davide De Marchi:

«L’idea di questa corsa è nata lo scorso anno da un progetto forgiato insieme ai nostri sponsor, gli amici Martino Dal Santo, Osvaldo Tonello e Luca Calgaro. Forti del successo dello scorso anno, quando la gara assegnò il titolo di campione VENETO di categoria, quest’anno la corsa è stata inserita come GARA NAZIONALE per gli JUNIOR e già tende una mano all’internazionalità visto che sarà presente anche una squadra di atleti MESSICANI. Da un triennio ormai lavoriamo con sinergia per la promozione del ciclismo giovanile e per migliorare la qualità del nostro lavoro: quello che ci si propone con questa gara è di dare continuità ad una manifestazione che sta diventando un evento a tutto tondo».

Continua Martino Dal Santo:

«Abbiamo pensato ad un percorso che potesse abbinare le meraviglie dei nostri paesaggi ad un’idea di solidarietà. Il nostro proposito è infatti quello di portare una fetta del mondo delle due ruote sulle nostre strade, che offrono degli scenari naturali degni di essere conosciuti, e di rendere nota una realtà sana e autentica come quella della FONDAZIONE TONELLO ENRICO onlus che gestisce tra l’altro Casa Enrico, un centro diurno e ricreativo per persone e giovani disabili che vuole contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività».

Spiega Luca Calgaro:

«Quest’anno con la nostra gara siamo passati al livello NAZIONALE, con atleti che arrivano da tutte le regioni e anche qualche atleta straniero, per cui continua il nostro percorso che ci spinge verso orizzonti più ampi crescendo nella classificazione dell’evento per diventare, chissà un giorno magari anche, INTERNAZIONALE».

Osvaldo Tonello,

fondatore oltre che del centro diurno “Casa Enrico” anche della fattoria sociale “La Costa” ha voluto lo scorso anno un epilogo della gara proprio nella sede staccata della fattoria sociale in Via Maso a Zugliano dove uno splendido vigneto allietato dalle note di musica classica ha fatto da cornice ad uno scenario collinare tra i più belli al mondo, arrivo che viene quest’anno riproposto, scenario dove i ragazzi meno fortunati che sono occupati nella struttura saranno per un giorno protagonisti insieme ad atleti e al pubblico presente.

FAIZANE’ CSZ SANDRIGO BIKE Associazione Sportiva Dilettantistica

2^ PICCOLA LIEGI DELLE BREGONZE – CASA ENRICO

Thiene, 28 febbraio 2024

