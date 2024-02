Emergenza maltempo, giovedì 29 febbraio scuole di Vicenza aperte

Viste le previsioni in miglioramento

delle condizioni meteorologiche e i sopralluoghi effettuati in città, il Coc – Centro operativo comunale – ha deciso di riaprire domani, giovedì 29 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Vicenza.

Riaprono anche le palestre e gli impianti sportivi, i centri diurni socio sanitari e i centri di aggregazione sociale. Il mercato cittadino si svolgerà regolarmente.

Nelle prossime ore anche le strade ancora chiuse saranno via via riaperte. Laddove necessario sarà svolta una pulizia del fondo stradale.

Domani saranno inoltre organizzati anche gli svuotamenti degli interrati, in particolare in zona Stadio, a cura della protezione civile e dei vigili del fuoco.

Emergenza maltempo, parte l’attività di svuotamento degli interrati

Con la riapertura delle strade, delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Vicenza, degli impianti sportivi e dei centri diurni e di aggregazione sociale, saranno adesso organizzati anche gli svuotamenti degli interrati, in particolare in zona Stadio, con il coordinamento della protezione civile regionale e la collaborazione dei vigili del fuoco.

«Il peggio è passato – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai facendo un bilancio dell’evento – ma molto resta ancora da fare perché questi due giorni di emergenza ci lasciano in eredità strade e scantinati allagati che dovremo svuotare e pulire fin da subito, con l’abbassarsi del livello dei fiumi.

I danni di questa emergenza sono tutto sommato contenuti grazie a due fattori che ho condiviso anche con il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia: la presenza di infrastrutture come i bacini di laminazione di Caldogno e dell’Orolo e l’impegno e la professionalità di centinaia di persone che voglio ringraziare personalmente.

Dalla protezione civile comunale a quella del territorio, dalla protezione civile alpina alla Regione, presente fino delle 7 del mattino con l’assessore Gianpaolo Bottacin, dai vigili del fuoco alla Croce Rossa Italiana e all’Associazione Nazionale Carabinieri, tutti hanno lavorato fianco a fianco di polizia locale, tecnici comunali e aziende partecipate.

Giacomo Possamai

Anche grazie ai volontari, tra cui anche assessori e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, da questa mattina sono stati confezionati quasi 12 mila sacchetti di sabbia nelle sedi di Amcps e in via Frescobaldi, sede della protezione civile. Da questa sera parte un altro tipo di attività, con lo svuotamento degli interrati e delle cantine, in particolare in zona Stadio, dove da ore cinque idrovore pompano 40 mila litri d’acqua al minuto. Nel frattempo il Coc rimane operativo fino alla conclusione dell’emergenza, anche perché nuove precipitazioni, seppur di minore intensità, sono previste per il fine settimana».

Domani rimangono chiusi i parchi storici e i parchi gioco di quartiere per dare tempo ai tecnici di effettuare alcune verifiche sulle piante e al terreno di assorbire l’acqua accumulata.

Quanto alle strade, al momento risultano ancora chiuse la tangenziale sud, da Campedello a Vicenza ovest, viale Trissino e via dello Stadio, strada dei Ponti di Debba, strada Caperse, strada della Porciglia e parzialmente chiuse via Bassano, via del Lavoro, via dell’Economia e via della Tecnica.

Fonte Ufficio Stampa Comune di Vicenza