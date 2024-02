Altavilla Vicentina: Rossella Zatton, ex assessore, comunicato

Comune senza giunta e cantieri proseguono lo stesso. L’ex assessore di Altavilla Vicentina Rossella Zatton dichiara.

“I cittadini di Altavilla possono stare tranquilli. I lavori dei cantieri, le cui opere sono già state decise e pianificate da tempo, sono visionate e seguite dagli uffici comunali”.

Continua Rossella Zatton

“Anche se il Sindaco e la sua Giunta fossero rimasti al loro posto fino a fine mandato non avrebbero di certo potuto negoziare niente di più di quello che hanno ottenuto quando le trattative erano ancora aperte. L’opera di collegamento dell’Autostrada A4 ed il viadotto tra il casello di Vicenza Ovest e Sant’Agostino è un progetto in essere già da vent’anni.

La modifica al piano di protezione civile è già stata approvata a fine anno. Non c’è nessun motivo che ostacoli la realizzazione di tale opera”.

Conclude Rossella

“Tutto ciò certifica che qualsiasi iniziativa utile e funzionale per il paese verrà certamente portata avanti da chi verrà eletto alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno 2024.

Detto ciò, se fossi un cittadino, che non conosce le dinamiche interne all’amministrazione, mi chiederei come mai in tempi non sospetti qualcuno diceva che senza questo sindaco saremmo stati meglio. Mentre adesso che il sindaco non c’è sembra che Altavilla non ce la possa fare ad arrivare alle elezioni.

Inoltre, sorge spontaneo un altro quesito:

Non può essere che tutte le informazioni su Tav, 4 corsia, viadotti e scuola siano strumentalizzate per mettere in luce l’arrivo di un salvatore?”

Ex assessore al sociale e all’istruzione di Altavilla Vicentina Dott.ssa Rossella Zatton