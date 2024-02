Saldi invernali: crescita timida ma costante nel mercato di Vicenza

Saldi invernali: una timida crescita che non cancella l’esigenza di un calendario migliore

A un giorno dalla fine dei saldi che hanno investito le realtà commerciali di Vicenza nel periodo invernale non possiamo non sottolineare la timida crescita che li ha caratterizzati, rispetto agli esiti dello scorso 2023. E’ circa del 8% la percentuale di miglioramento percepito dai commercianti, nonostante le criticità siano sempre presenti e, anno dopo anno, anche sempre le stesse. Inflazione e tempistiche errate: il potere di acquisto delle famiglie è diminuito e le piccole medie imprese sono costrette a subire le scelte commerciali imposte dai grandi marchi. Lo sconto costante, che inizia dal Black Friday di novembre, non si arresta e snatura la realtà del saldo di fine stagione.

Saldi invernali: momento vitale per il commercio, ma serve revisione tempistiche

“I saldi sono un momento necessario per la vitalità del tessuto commerciale di una città”, commenta Falvio Convento, Vicepresidente di Confesercenti del Veneto Centrale. “Già da molti anni la discussione in merito a questa parentesi temporale rimane molto accesa e dibattuta e, ogni volta, Confesercenti non può che ribadire la forte esigenza che vi sia una revisione delle tempistiche di erogazione del servizio. La necessità è che i saldi tornino ad essere presenti solo ed esclusivamente nel periodo di fine stagione, in modo tale da tutelare il buon funzionamento economico del periodo natalizio. Il momento storico che stiamo attraversando è indubbiamente complesso e concorre ad abbassare il potere di acquisto delle famiglie ma, nonostante questo, una crescita è stata registrata. Auspichiamo che sia l’inizio di una ripresa ancor più sostanziosa”.

Concorrenza sleale e saldi: le sfide delle PMI nel settore retail

Così commenta Stefania Cisotto, delegata FISMO Confesercenti di Vicenza: “La concorrenza sleale della grande distribuzione è estremamente pesante per le Piccole Medie Imprese, che sono costrette a regolare le loro iniziative di vendita sulla base delle decisioni commerciali prese dai grandi marchi. Come ci distinguiamo? Con il prodotto e con il servizio. La qualità della nostra offerta cresce continuamente per riuscire a guadagnare la fiducia della clientela: proponiamo capi di qualità e duraturi. Fortunatamente una grande fetta dei compratori è ancora focalizzato sui valori fondamentali di un’attività commerciale e riconosce in noi l’autenticità. I saldi sono un momento economicamente molto stimolante, ma devono tornare ad essere regolati e limitati solo a determinati periodi dell’anno, in modo da assicurare la buona riuscita delle vendite organiche dei restanti periodi”.

Padova, 27 febbraio 2024

Fonte: Confesercenti del Veneto Centrale – Ufficio Stampa Matilde Bicciato