Montecchio Maggiore investe in salute e prevenzione

La prevenzione passa anche attraverso controlli dei parametri vitali che aiutano a monitorare il proprio stato di salute. E l’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore intende promuoverli attraverso due specifiche iniziative.

Grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana, ogni venerdì dal prossimo 1° marzo, dalle 9 alle 11, i cittadini potranno sottoporsi a tali controlli presso la Sala consiliare del Municipio, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale: nello specifico, pressione arteriosa, glicemia, saturimetria del sangue e colesterolo. Il costo del servizio è di 5 euro, a copertura delle spese per i materiali di analisi.

La seconda collaborazione vede invece coinvolto il Lions Club cittadino, nell’ambito del progetto “Screening comunitario per una salute più consapevole”, realizzato dalla Marconiana Soccorso Odv con il contributo dello stesso club e il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore.

In questo caso gli appuntamenti, gratuiti, sono due, entrambi dalle 7.30 alle 10: domenica 10 marzo presso la Sala consiliare e domenica 17 marzo presso la sede dell’Informagiovani, in Piazza San Paolo 1. Il personale medico sarà a disposizione per la misurazione di pressione sanguigna, saturimetria, frequenza cardiaca e respiratoria e glicemia (per la misurazione di quest’ultima è necessario presentarsi digiuni).

“Queste due iniziative hanno lo scopo di offrire ai cittadini alcune occasioni per il monitoraggio della propria salute e per sensibilizzare sulla prevenzione – commenta l’assessore alle politiche e interventi sociali, Raffaella Mazzocco –. Ringraziamo quindi i partner che le hanno rese possibili, dimostrando ancora una volta sensibilità verso queste tematiche”.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare, a prescindere dall’età – aggiunge il sindaco, Gianfranco Trapula –. Anche quando si è giovani, infatti, potrebbero insorgere alcuni campanelli di allarme da non sottovalutare. Ecco perché è importante approfittare di iniziative come queste”.

