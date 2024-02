Aziende Aperte: nuova esperienza per studenti delle scuole medie

L’iniziativa Aziende Aperte è promossa da Apindustria Confimi Vicenza per far conoscere agli studenti delle scuole medie le eccellenze del territorio e favorire scelte consapevoli in fase di orientamento all’istruzione superiore

Coinvolte 10 classi per un totale di oltre 200 studenti di II media

Ha preso il via “Aziende Aperte”, iniziativa promossa da Apindustria Confimi Vicenza e realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, rivolta agli studenti delle classi II delle scuole medie per far conoscere la realtà delle aziende manifatturiere del territorio.

Presidente Rigotto

«L’idea è semplice – spiega il presidente Mariano Rigotto -. Come suggerisce il nome, le nostre aziende apriranno le porte agli studenti, offrendo loro l’opportunità di scoprire cosa significhi lavorare in un contesto moderno e produttivo.

I lavoratori di oggi sono in prima linea con l’innovazione

Questo permetterà di sfatare molti “miti” che tuttora permeano l’immaginario dei ragazzi e che sembrano tratti da un documentario del secolo scorso, in primis la “tuta blu” sporca di grasso e sudore: oggi i lavoratori, negli spazi di produzione, indossano colorate t-shirt con il logo aziendale e lavorano utilizzando non la forza delle braccia, ma le più avanzate tecnologie. Grazie ad una formazione life-long avranno l’opportunità di imparare costantemente, arricchendosi sia professionalmente che personalmente.

Un futuro a portata di mano

Con questa iniziativa ci auguriamo che gli studenti prendano in considerazione, per il proprio futuro, quei percorsi di formazione che oggi più rispondono alle gravi carenze di personale che un po’ tutte le aziende evidenziano. Allo stesso tempo ci auguriamo che capiscano che non serve trasferirsi in altri territori, o addirittura all’estero, per costruirsi un percorso professionale appagante e ricco di soddisfazione: possono trovare molte opportunità anche vicino a casa. Per questa ragione abbiamo voluto abbinare gli istituti scolastici e le aziende all’interno dello stesso Comune».

Più in dettaglio, nella giornata di ieri 4 classi seconde del Comprensivo di Castelgomberto hanno visitato l’azienda Jvonne srl, mentre il 1° marzo (con replica l’8 marzo) sarà la volta di 5 classi del Comprensivo di Sandrigo presso la Automatismi Benincà Spa e il 4 marzo un gruppo di alunni del Comprensivo Fusinato di Schio farà tappa in Arcoprofil Srl.

Complessivamente, saranno oltre 200 gli studenti di II media coinvolti.

Comunicato stampa del 27 febbraio 2024

Fonte: Apindustria Confimi Vicenza – Ufficio Stampa – Giovanni Bregant