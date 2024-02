Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley ruggisce a Chioggia: 3-0 e terzo posto ripreso – Dopo il turno di sosta le biancorosse beriche ritrovano subito l’appuntamento con i tre punti migliorando la propria classifica

Domenica ricca di sorrisi per le ragazze di Vicenza Volley, corsare a Chioggia con il rotondo 3-0 a scapito delle padrone di casa della Vlc Rom Plastica nella terza giornata di ritorno del campionato di B1 femminile (girone B). Contro un avversario a caccia di punti salvezza e dopo aver osservato il turno di riposo, le beriche (ancora orfane di capitan Spinello) hanno ripreso al meglio il proprio cammino, trovando tre punti pesanti che permettono alla squadra di Mariella Cavallaro di riprendersi il terzo posto (spartiacque in chiave play off), con due punti di margine sulla coppia Volano-Arena e al contempo di avvicinarsi anche a Ostiano seconda, ora distante due lunghezze dopo il ko contro la capolista Giorgione.

Pierantonio Cappellari

“Siamo contenti – le parole del vice allenatore di Vicenza Volley Pierantonio Cappellari – perché abbiamo conquistato una bella vittoria. Siamo partiti molto contratti, nel primo set siamo stati in difficoltà perché non riuscivamo a sviluppare la nostra pallavolo, giocando un po’ con tensione e nervosismo. Verso la seconda parte del parziale ci siamo sbloccati e da lì abbiamo iniziato a giocare in modo più tranquillo; la partita si è indirizzata come volevamo, Chioggia è andata in difficoltà e l’abbiamo obbligata a portarla sui binari sui quali avevamo preparato la partita.

Abbiamo avuto una prestazione veramente importante in attacco, con percentuali alte di ogni ragazza coinvolta nel fondamentale. Siamo riusciti a sviluppare un bel gioco soprattutto al centro, con Pegoraro e Andeng praticamente perfette. Sugli scudi direi la schiacciatrice Chiara Costagli, che ha giocato una partita eccezionale. Nel complesso, la differenza l’ha scavata anche un po’ la nostra battuta, poco incisiva all’inizio ma poi cresciuta di livello strada facendo.

Ora guardiamo al prossimo turno casalingo contro San Donà, una squadra che abbiamo sofferto moltissimo all’andata con una nostra prestazione sottotono e una loro buonissima partita. C’è voglia di riscattare quel risultato e far vedere che non siamo quelli dell’andata”. L’appuntamento è per sabato alle 17 (orario inedito) al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni contro il Cortina Express Imoco.

VLC ROM PLASTICA-VICENZA VOLLEY 0-3

(23-25, 21-25, 15-25)

VLC ROM PLASTICA: Ndoj 5, Nordio 1, Pagotto 7, Brandi 3, Menon 14, Ianeselli 9, Franzoso (L), Bernardinello, Sambin 7, Penzo. N.e.: Toniolo, Nonato, Valente (L). All.: Zanardo

VICENZA VOLLEY: Bauce 5, Costagli 15, Pegoraro 14, Digonzelli 6, Boninsegna 9, Andeng Okomo 6, Formaggio (L), Tasholli 3, Roviaro. N.e.: Simpsi, Spinello, Andreatta (L). All.: Cavallaro

ARBITRI: Lobrace e Maran

NOTE: durata set: 28’, 25’, 22’ per un totale di 1 ora e 15 minuti di gioco

Vlc Rom Plastica: battute sbagliate 5, ace 6, ricezione positiva 45% (perfetta 17%), attacco 35%, muri 4, errori 17

Vicenza Volley: battute sbagliate 9, ace 8, ricezione positiva 56% (perfetta 27%), attacco 48%, muri 4, errori 13.

