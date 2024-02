Patrizia Da Re: la mostra “Ossa di vetro” – Qu.Bi gallery Vicenza

Benvenuti nel mondo di Patrizia Da Re, un’artista visionaria che ha trasformato l’ordinario in straordinario. Attraversiamo la sua collezione di lavori, realizzati con interventi pittorici e stampa con colori calcografici da matrice in linoleum su lastra radiografica.

Titolo: Ossa di Vetro

Artista: Patrizia Da Re

Inaugurazione: sabato 2 marzo ore 17.00

Location: Qu.Bi Gallery – Borgo Casale, 23 – 36100 Vicenza

Date: dal 2 al 30 marzo 2024

Orari: dal martedì al venerdi 10.00-12.30 e 15.00-18.00; sabato 10.00-12.30 e 15.00-19.00

Biglietto: Ingresso Gratuito

Il mondo di Patrizia Da Re

Un’artista visionaria che ha trasformato l’ordinario in straordinario. Attraversiamo la sua collezione di lavori, realizzati con interventi pittorici e stampa con colori calcografici da matrice in linoleum su lastra radiografica.

Le lastre, con le loro molteplici memorie, diventano quindi la tela su cui l’artista dipinge, dopo aver ha ascoltato le storie raccontate dal materiale che ha deciso di sublimare con la sua arte.

Il processo creativo di Da Re è partito da un approccio meditativo, in cui si è immersa in sé stessa per tradurre le narrazioni udite. I colori sono quindi emersi, seguiti dalla creazione di matrici in grado di dialogare con la luce e l’ombra delle lastre.

Nel suo lavoro, Da Re ha cercato uno scambio armonico tra i colori vibranti e le sfumature delle lastre, creando una sinergia tra luce e oscurità, trasformando ogni opera in una finestra di luce che si apre su mondi passati e presenti.

Patrizia Da Re dedica a questo materiale una venerazione artistica. L’artista usa materiali per rivestire le ossa, creando forme inaspettate, generando spazi geometrici e velando colori intensi, simboleggianti elementi come l’oro, il verde e l’azzurro, trasformando ogni lastra in una narrazione visiva.

Fonte Qu.Bi Gallery