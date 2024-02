Pallacanestro Vicenza: solita falsa partenza e Imola non perdona

Basket Serie B Nazionale – I biancorossi nel primo quarto soffrono la pressione e la qualità offensiva dei romagnoli – Pallacanestro Vicenza.

Virtus Imola – Civitus Allianz Vicenza 80-70 (27-18, 17-12, 18-16, 18-24)

Virtus Imola:

Allenatore Virtus Imola: Zappi.

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatore Vicenza: Cilio.

Usciti per cinque falli Masciarelli e Ambrosetti. Arbitri Pulina e Turello di Torino

Terzo stop consecutivo

La Civitus Vicenza incappa nel terzo stop consecutivo ( 80 a 70 ) cedendo le armi al palaRuggi di Imola, al cospetto di un’ottima Virtus, nella gara che avrebbe dovuto rappresentare il riscatto dopo la debacle con Ozzano di domenica scorsa. I berici in attesa del sostituto di Terenzi hanno dovuto fare i conti con un’avversaria tosta, lanciata da due successi contro delle corazzate e che ha voluto mettere in chiaro le cose fin da subito.

Match sui binari della fisicità e dell’intensità in un primo tempo impari , chiuso sul 44 a 30 per i locali.

Al rientro dagli spogliatoi, al fine di risalire la china, non c’ è stato alcun cambio tattico, ma di atteggiamento, da parte vicentina, con una maggiore pressione e una ritrovata convinzione che hanno permesso di tenere viva la partita ( da – 18 a – 6 ). Sono stati costruiti anche dei buoni tiri che però non sono entrati, e i padroni di casa hanno messo il sigillo, facendo la differenza con delle giocate individuali. La classifica in coda resta complicata, ma anche molto corta.

Ozzano e Bisceglie incalzano

Sabato arriva a Vicenza la Rucker San Vendemiano, compagine decisamente ambiziosa, qualitativa e dalle lunghe rotazioni. La Civitus che non sta certo attraversando un buon momento, ha dimostrato più volte in stagione di poter fare lo sgambetto anche ad avversarie di fascia alta e ci proverà ancora.

E d’altra parte se si vuole raggiungere la salvezza diretta, si deve raccogliere il massimo nelle restanti otto giornate, pescando dal fondo del serbatoio e senza guardare in faccia a nessuno.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Credit foto: Giuseppe Di Gioia