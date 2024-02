Montecchio Maggiore: Progetto Giovani “LAVORIaMO 2024”

LAVORIaMO 2024 – Rassegna sul mondo del lavoro a Progetto Giovani Montecchio Maggiore.

Nel mese di marzo 2024 avrà inizio LAVORIaMO, la rassegna sul mondo del lavoro organizzata da Progetto Giovani Montecchio Maggiore e dedicata principalmente ai giovani.

La rassegna prevede quattro incontri informativi inerenti a differenti tematiche connesse al mondo del lavoro e un percorso per studenti e disoccupati per apprendere strategie efficaci per la ricerca di occupazione.

Ecco il calendario completo degli eventi:

INCONTRI INFORMATIVI

Martedì 5 marzo, ore 18.00

EDUCAZIONE FINANZIARIA ETICA

Un incontro per parlare di pianificazione finanziaria, per aiutarci a guardare al futuro con più ottimismo e solidità, in cui verranno affrontati i temi del bilancio famigliare, della pianificazione di un debito, del fondo pensione e dell’investimento del proprio risparmio per gli obiettivi futuri.

Con Giovanni Soave, consulente finanziario presso Banca Etica

Lunedì 11 marzo, ore 14.30

IL COLLOQUIO DI LAVORO

Un incontro per imparare ad affrontare al meglio un colloquio di lavoro e per approfondire la conoscenza del Centro per l’Impiego e di tutti i servizi messi a disposizione per i giovani in cerca di occupazione.

Con Centro per l’Impiego di Arzignano di Veneto Lavoro

Martedì 12 marzo, ore 18.00

LEGGERE LA BUSTA PAGA

Un incontro per imparare a comprendere il significato delle voci che si trovano nella busta paga. Saranno inoltre brevemente accennati i trattamenti della malattia e della maternità.

Con Ulderico Salvaro, consulente del lavoro

Lunedì 8 aprile, ore 16.00

EMPLAY

Gioco sull’occupabilità e la ricerca di impiego per conoscere meglio le proprie competenze. La partecipazione è aperta a ragazzi e giovani che vogliono mettersi alla prova e letteralmente in gioco!

Con Farida Framarin, orientatrice presso Studio Progetto Coop. Soc.

Tutti gli incontri sono GRATUITI e su iscrizione scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 335 329755

PERCORSO PER LA RICERCA DI LAVORO

Lunedì 18 e 25, mercoledì 20 e 27 marzo, ore 17.00 – 19.00

MI CANDIDO: STRATEGIE EFFICACI PER TROVARE OCCUPAZIONE

Un corso di quattro incontri, destinato a studenti e disoccupati, che tratterà gli aspetti tecnici e pratici della ricerca del lavoro tramite una metodologia basata sulla condivisione dell’attività di ricerca.

Con Riccardo Maggiolo, fondatore di Job Club Srl

Attività finanziata dal progetto “Una stanza tutta per sé” di Esac Spa

Il percorso è GRATUITO e su iscrizione scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 335 329755 entro lunedì 11 marzo.

Gli incontri si terranno nella sede di Progetto Giovani Montecchio Maggiore, in Piazza San Paolo 2/A – Alte di Montecchio Maggiore (VI) (eventuali cambi di sede legati ad un alto numero di iscrizioni verranno comunicati con dovuto preavviso).

