Bruno Conte: dedicato ad Aznavour, “Formidabile Charles!”

Il recital di Bruno Conte dedicato ad Aznavour – al Teatro Comunale di Vicenza, sabato 2 marzo

Un emozionante appuntamento musicale è in programma nella nutrita serie degli spettacoli fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza: sabato 2 marzo alle 20.45 in Sala Maggiore sarà il momento dell’omaggio a Charles Aznavour, nel centenario della sua nascita, con l’appassionato recital di Bruno Conte.

“Formidabile Charles!”

Bruno Conte, interprete di grande esperienza nel campo della canzone d’autore italiana, ha deciso di affrontare il repertorio di Charles Aznavour per mettere in risalto le grandi doti dell’artista francese che non ha mai dimenticato il pubblico italiano, traducendo e adattando i suoi testi con l’aiuto dei più grandi autori italiani di testi musicali, tra i quali Giorgio Calabrese, Sergio Bardotti, Ninì Giacomelli e Mogol.

Accompagnato dalla sua orchestra di sei elementi – Massimo Barbieri, pianoforte e arrangiamenti; Ettore Martin, sax e arrangiamenti; Ale Zucchi, batteria; Sergio Borgo, chitarre; Nico Crosara, basso; Francesca Montini, violoncello – Bruno Conte farà rivivere al pubblico in un intenso concerto-recital, le fasi salienti della lunghissima carriera e i principali successi italiani e internazionali dello chansonnier francese di origini armene, amatissimo dalle platee di tutto il mondo. Con i musicisti e il cantautore sarà in scena Gilda Pegoraro, nei panni di Anna, l’assistente di Charles Aznavour.

Bruno Conte

Lo spettacolo inizia in forma teatrale con l’artista di fronte allo specchio del camerino in attesa di salire sul palco. Un paio di gorgheggi su celebri arie e il concerto può cominciare per far sognare gli spettatori sulle note dei suoi successi indimenticabili: da “Com’è triste Venezia” a “Lei” passando da “Ed io tra voi” a “Se non avessi più te”, e ancora da “Dopo l’amore” a “Troppo tardi,” canzoni che sono diventate pietre miliari del repertorio romantico e senza tempo, incarnato da Aznavour.

Il ricordo e la celebrazione che Bruno Conte intende tributare a questo gigante della musica è uno spettacolo di grande eleganza, che rivela ammirazione e rispetto nei confronti di un personaggio straordinario non solo per la qualità delle sue canzoni, ma anche per l’impegno civile espresso in tante occasioni.

Charles Aznavour

Cantautore, attore diplomatico (è stato ambasciatore d’Armenia in Svizzera). Grazie alla sua voce inconfondibile Charles Aznavour ha raggiunto nei suoi settant’anni di carriera, traguardi strepitosi: 1.200 canzoni, 294 album, 300 milioni di dischi venduti nel mondo, 80 film. Conoscendo sette lingue si è esibito in tutto il mondo, diventando ovunque famosissimo.

Il biglietto, unico, per il recital-concerto di Bruno Conte Aznavour “Formidabile Charles!” costa 25 euro.

Carnet, biglietti e gift card sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39). Aperta dal martedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 15.00 alle 18.15.

Oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it.

È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App e Carta del docente.

26 febbraio 2024

Lorenza Arzenton Ufficio Stampa Teatro Comunale Città di Vicenza