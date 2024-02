Vicenza: Polizia locale ritrova auto rubata grazie al Targa System

Guidatore denunciato per ricettazione dalla Polizia locale di Vicenza

Un ladro ha rubato l’auto la sera di San Valentino da un cortile del centro storico. Era entrato nell’abitazione della coppia di proprietari e aveva prelevato le chiavi del mezzo.

Giorno dopo giorno, gli agenti della polizia locale hanno analizzato le telecamere dell’impianto Targa System. Notarono che il veicolo, una Fiat Panda, continuava a muoversi in città. Allertati, hanno attivato la pattuglia in servizio in zona in occasione di un ulteriore passaggio del veicolo, rilevato dalla centrale operativa nel pomeriggio del 21 febbraio al varco della Riviera Berica. La pattuglia ha prontamente individuato e bloccato il veicolo.

L’uomo alla guida del mezzo è stato denunciato per ricettazione.

L’auto è stata restituita ai proprietari.

Vicenza, 25 febbraio 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Targa System: efficenti sistemi di lettura targhe

L’innovativo dispositivo Targa System è un sistema certificato di software e telecamere di lettura targhe per il controllo stradale. Risultato di uno studio congiunto con le forze di Polizia, di cui costituisce un valido supporto nel rilevare importanti infrazioni.

Un software aperto e personalizzabile, di installazione rapida e semplice, sia su server all’interno del comando di Polizia sia su auto di servizio.

Strade più sicure con Targa System

All’apparenza una comune telecamera, in realtà il sistema è in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come le auto rubate. Oltre alle auto poste sotto sequestro o inserite nella black list della Polizia. Ma anche veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione.

Permette inoltre di riconoscere i veicoli intestati a “prestanome” e utilizzati nei reati. Questo a tutto vantaggio della sicurezza urbana completa e della tranquillità totale dei cittadini.

Fonte dal sito: https://www.targasystem.com/