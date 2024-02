“Comando Tappa” a Marostica: una veste nuova per una storia gloriosa

Inaugurata la nuova facciata restaurata di Comando Tappa

Un’iniziativa che si inserisce nel progetto provinciale “Alta Via della Grande Guerra”

L’Amministrazione comunale di Marostica, su iniziativa del Gruppo Alpini Vallonara in collaborazione con la Sezione Alpini di Marostica, si è adoperata per restaurare e valorizzare la facciata storica di Comando Tappa. L’intervento, inaugurato oggi, è stato realizzato dalla Provincia di Vicenza all’interno del progetto “Alta Via della Grande Guerra”.

Comando Tappa: un restauro conservativo che valorizza la memoria

Comando Tappa oggi si presenta in una nuova veste che rende omaggio alla sua storia e ne rispetta l’importanza per tutto il territorio veneto e nazionale. L’edificio è infatti un luogo che racconta gli eventi della Prima Guerra Mondiale, testimone dei fatti che si verificarono tra il 1916 e il 1918 che videro un grande andirivieni di reparti militari, automezzi e artiglierie. Nella primavera del 1916, quando gli austro-ungarici scatenarono sulle Prealpi Vicentine la “Strafexpedition”, la frazione di Vallonara e il Comando Tappa conobbero il convulso accorrere di uomini e mezzi, inviati a contrastare la gravissima minaccia alla pianura veneta, mentre a frotte dai monti scendevano con le loro povere cose i profughi dell’Altopiano.

Vallonara: un paese da scoprire, tra storia e memoria

Come molte altre località del pedemonte vicentino questo paese, circondato da verdi colline, costituì una delle immediate retrovie del fronte dell’Altopiano. Vallonara fu soggiorno di grandi unità che salivano ai campi di battaglia o ne riscendevano per il riposo dopo mesi di aspri combattimenti. Nel 1915 all’inizio della Guerra vi sostò la Brigata Treviso, nel 1916 vi furono le Brigate di Fanteria “Catanzaro” e “Arno”, nel 1918 la “Teramo”, la “Lecce” e il 3° reggimento Bersaglieri. Ma la presenza più significativa fu senza dubbio quella leggendaria “Brigata Sassari”, accantonata nel maggio del 1917 a Vallonara e a Marostica (151° Rgt), e a San Michele e a Bassano del Grappa (152° Rgt).

Un nuovo tassello per la memoria della Grande Guerra: il Comando Tappa di Vallonara

Oggi a questa storia e a questo edificio che la rappresenta, è stato data la giusta valorizzazione che inserisce di fatto Comando Tappa nell’itinerario di circa 200 km dell’”Alta Via della Grande Guerra”, collegando da ovest a est i quattro sacrari militari, simboli della Provincia di Vicenza. Un progetto di coesione e promozione della montagna vicentina con l’obiettivo di raccontare e divulgare i drammatici eventi accaduti su queste cime durante la Prima Guerra Mondiale.

Un lavoro che la Provincia di Vicenza, l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, con la Regione Veneto e 24 Comuni del territorio hanno deciso di mettere in rete per non dimenticare ciò che hanno subito migliaia di giovani soldati e tante famiglie per la nostra libertà.

«Il restauro della facciata di Comando Tappa a Vallonara è stato un grande gioco di squadra – dichiara Matteo Mozzo, sindaco di Marostica – che ha visto attori principali la Provincia di Vicenza, Veneto Agricoltura, i nostri Alpini e l’Amministrazione comunale. Grazie alla collaborazione tra enti il costo del restauro è stato inferiore ai 20.000 € ma ripeto soltanto perché abbiamo collaborato altrimenti il costo sarebbe stato ben maggiore. Assieme all’assessore Bianchin stiamo recuperando altri siti storici che nel prossimo e breve futuro avranno un importante rilancio e slancio in termini turistici».

Comando Tappa, assessore Bianchin: un esempio di sinergia per il rilancio turistico

«Valorizzare Comando Tappa e i luoghi della nostra storia e della nostra memoria è un’ulteriore possibilità di crescita che diamo a tutto il territorio. Far conoscere il nostro passato è un modo per costruire insieme un futuro di turismo, di iniziative culturali, di collaborazione con scuole e con associazioni. Comando Tappa si inserisce dunque a pieno titolo nell’itinerario di circa 200 km dell’”Alta Via della Grande Guerra”. Il patrimonio sentieristico di Marostica è sempre più ricco e attrattivo» – dichiara Ylenia Bianchin, assessore al Turismo e Attività Produttive

Assessore Nardin, Alta Via della Grande Guerra: un progetto di valore storico e turistico

«“L’Alta Via della Grande Guerra” è uno dei progetti che meglio ci rappresenta – sottolinea il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin – non solo perché i quattro sacrari sono riportati nello stemma della Provincia, ma anche per il valore storico, culturale, paesaggistico dei territori che il percorso attraversa. Il Comando Tappa e i fatti di guerra che questo luogo e la stessa Marostica possono raccontare sono una tappa preziosa del progetto. Inaugurarlo a poche settimane dall’Adunata Nazionale degli Alpini che verrà ospitata a Vicenza assume, poi, un valore ancor più grande, perché gli alpini sono stati protagonisti della storia della nostra terra e continuano ad esserlo.”

Il consigliere provinciale Orsi: un progetto europeo per la memoria della Prima Guerra Mondiale

Anima e cuore del progetto “Alta Via della Grande Guerra” è il consigliere provinciale Valter Orsi, che con il Bacino Imbrifero Bacchiglione, di cui è presidente, si sta occupando ora della promozione del percorso in Italia e in Europa. «L’Alta Via della Grande Guerra ha ricadute locali importanti, visto che i sentieri conducono il camminatore nei Comuni, nelle contrade, nelle baite e nei rifugi, ma ha un respiro europeo, perché si inserisce nella rete europea dei grandi percorsi transnazionali dedicati alla memoria della Prima Guerra Mondiale, di cui, da oggi, entra a far parte anche Marostica con il Comando Tappa».

Marostica, 25 febbraio 2024

Fonte: Comune di Marostica (VI) – Ufficio Stampa