Protezione Civile Vicenza 9: donata cisterna per le emergenze idriche

Distretto di Protezione Civile Vicenza 9, i gestori del servizio idrico donano una cisterna per le emergenze

Una cisterna scarrabile da 5000 litri per fronteggiare le emergenze idriche e gli incendi nei 12 Comuni del Distretto di Protezione Civile Vicenza 9. Il maxi contenitore d’acqua è stato consegnato questa mattina presso la sede della Protezione Civile di Montecchio Maggiore, capofila del Distretto, ed è il frutto di un contributo di 27.000 euro stanziato dalle tre società che gestiscono, a seconda delle zone, il servizio idrico nei 12 Comuni: Acque del Chiampo s.p.a. – Montecchio Maggiore, Brendola, Montorso Vicentino e Lonigo. Medio Chiampo s.p.a. – Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara. Acquevenete s.p.a. per Alonte, Orgiano, Sarego, Val Liona e Zovencedo.

La cerimonia

Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula e gli amministratori degli altri 11 Comuni, l’assessore alla Protezione Civile di Montecchio Maggiore e presidente del Distretto Vicenza 9 Loris Crocco, i rappresentanti delle tre società idriche e i volontari della Protezione Civile.

Un importante strumento per la gestione delle emergenze

“Questa cisterna, che diventa autocisterna una volta montata sul camion, sarà uno strumento molto importante quando si tratterà di fronteggiare emergenze idriche che impediscono l’approvvigionamento di acqua potabile, come nel caso di lunghi periodi di siccità o di episodi di inquinamento – spiega il presidente del Disretto Loris Crocco –. Inoltre, si configura anche come mezzo antincendio, grazie alla possibilità di agganciarvi le manichette per le operazioni di spegnimento delle fiamme. Insomma, è un mezzo multifunzionale e per questo molto prezioso per l’attività dei nostri gruppi di Protezione Civile”.

Un ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti

“A nome di tutti i sindaci – afferma il primo cittadino di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula – ringrazio le tre società del servizio idrico pubblico per il loro contributo all’acquisto della cisterna. È la dimostrazione della loro sensibilità nei confronti del territorio in cui operano e di tutti i cittadini che in questo territorio risiedono”.

Fonte: Hassel omnichannel – Marco Billo