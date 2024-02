Pallacanestro Vicenza: a Imola c’è da cambiare atteggiamento

Basket Serie B Nazionale – Duro esame per la Pallacanestro Civitus Vicenza , che domani alle 18,00 ( arbitri Pulina e Turello di Torino ) scenderà nell^ arena del palaRuggi di Imola per sfidare una lanciata Virtus , per la nona giornata di ritorno.

Ne mancano nove di partite alla conclusione della stagione regolare. Ai berici si chiede anzitutto una reazione d^ orgoglio dopo la disfatta di domenica scorsa, seconda di fila dopo quella di San Severo. Terza volta in stagione ad Imola per la truppa di coach Cilio. Precedenti poco fortunati ( a settembre in Supercoppa proprio con la Virtus e a dicembre in campionato con L^ Andrea Costa ). La Virtus punta decisamente ai playoff e arriva a questa gara dall^ elettrizzante blitz di Faenza, in un derby sentitissimo da quelle parti. Vicenza invece , sfumata la pista Cavallero che si è accordato con la Juve Caserta, è ancora alla ricerca di un sostituto di Terenzi passato in settimana alla Libertas Livorno.

Da segnalare anche l^ uscita dal roster biancorosso del baby play 2005 Brescianini accasatosi a Pescara. C^è bisogno di un colpo esterno per recuperare i punti persi in casa con Ozzano domenica scorsa. Un rovescio pesantissimo. Probabilmente la peggior partita della stagione per una Civitus , crollata in un terzo periodo a dir poco imbarazzante, dopo i primi buoni sedici minuti. Inopinatamente bucato forse il match più importante del campionato. Un risultato negativo in uno scontro salvezza che equivale ad uno stop assai sanguinoso. Ozzano, terz^ ultima , che si sarebbe dovuta lasciare dietro di sei punti in classifica, in base ai proclami della vigilia, si è invece riavvicinata ( a meno 2 ) e soprattutto con il 2 a 0 a proprio favore nei confronti diretti.

Peggio di così!!!

Una brusca frenata per una pallacanestro Vicenza sempre troppo enigmatica, che non trova quella continuità che tutti aspettano e che resta in acque pericolose ed agitate. Il calendario non è amico , pertanto serve un deciso cambio di passo al fine di agganciare quella zona salvezza che resta si a portata di mano, ma proprio per questo motivo va afferrata con decisione. VIRTUS IMOLA. Il team giallonero viaggia bene sospinto dai suoi alfieri: Chiappelli, Barattini, Masciarelli e capitan Aglio.

Ma ha vissuto tante particolari situazioni da settembre ad oggi. Dall^ esonero, avvenuto a novembre di coach Regazzi sostituito dal suo vice Zappi , con una coraggiosa soluzione interna , al taglio dello straniero che era stato preso con grosse aspettative , ossia l^ esterno lituano Balciunas cambiato con un suo connazionale , Redikas clamorosamente accantonato dopo una sola partita. Il roster ad ogni modo risulta ben assortito e si sta togliendo le proprie soddisfazioni. Radiocronaca minuto per minuto della partita domani alle 18.00 sulla pagina FB, Riccardo radiocronache pallacanestro per accedere alla quale è sufficiente chiedere l^ amicizia se non si è già tra i contatti.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza