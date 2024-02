No allo spreco alimentare: consigli per una spesa consapevole

“No allo spreco alimentare. Il Decalogo contro lo spreco e i passi che ognuno può fare per raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030”

Lunedì 26 febbraio alle 20.45 in Sala Barchesse di Villa Mugna in Via Castelgiuncoli a Lonigo (Vi) il convegno di apertura della storica Fiera.

I consigli di Coldiretti per arginare gli sprechi alimentari

Fare la lista della spesa, leggere attentamente la scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno correttamente posizionati, effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo. Inoltre, privilegiare confezioni adeguate, scegliere frutta e verdura con il giusto grado di maturazione, preferire la spesa a km0 e di stagione che garantisce una maggiore freschezza e durata. Riscoprire le ricette con gli avanzi, dalle marmellate di frutta alle polpette fino al pane grattugiato. Ma anche non avere timore di chiedere la doggy bag al ristorante e l’agribag negli agriturismi di Campagna Amica.

Sono alcuni dei consigli, elaborati da Coldiretti per arginare gli sprechi alimentari. Oggetto della serata promossa da Coldiretti e Campagna Amica Vicenza con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Lonigo, sul tema: “No allo spreco alimentare. Il Decalogo contro lo spreco e i passi che ognuno può fare per raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030”.

Lo spreco alimentare: i protagonisti dell’incontro

L’incontro ad ingresso libero avrà luogo lunedì 26 febbraio alle 20.45 in Sala Barchesse di Villa Mugna in Via Castelgiuncoli a Lonigo (Vi) e vedrà protagonisti l’assessore all’Ambiente del Comune di Lonigo, Alberto Bellieni, che porterà il saluto istituzionale, il presidente del Forum per l’Ambiente del Comune di Lonigo, Emanuela Foletto, che introdurrà la serata, quindi l’intervento di Elisa Scalchi, coordinatore di Campagna Amica – Coldiretti Vicenza, moderati da Luca Rezzadore, presidente di Coldiretti Lonigo.

Vicenza, 23 gennaio 2024

Fonte: Codiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani