ULSS 7 Pedemontana: le condoglianze per la scomparsa di Stefano Gheller

Il paziente è deceduto in seguito a complicanze sopraggiunte alla patologia che ne aveva determinato il ricovero – ULSS 7 Pedemontana.

È stato assistito da diversi specialisti, tra cui l’equipe di Cure Palliative, che già aveva in carico il paziente e che si è adoperata per ridurre la sua condizione di sofferenza.

La Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana,

a nome di tutta l’Azienda socio-sanitaria, esprime ai familiari di Stefano Gheller le più sentite condoglianze. Come noto l’Azienda si era attivata per garantire al sig. Gheller il diritto costituzionale per il quale si era battuto, anche a nome di altri malati nelle sue condizioni.

Anche se tale situazione non si è infine concretizzata, in tutte le figure professioni dell’Azienda che si sono confrontate con lui lungo il percorso di autorizzazione e durante le ripetute fasi di assistenza medica rimane il ricordo della sua chiarezza di pensiero, determinazione e grande dignità umana.

Comunicato stampa n.40 – 22 febbraio 2024