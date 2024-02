Spese assicurative agevolate per la salvaguardia delle aziende agricole

Spese assicurative agevolate grazie all’impegno di Coldiretti

Il presidente Coldiretti Pietro Guderzo: “Un risultato straordinario, a sostegno delle aziende del territorio vicentino”

Guderzo: 230 milioni di euro in più per le polizze 2022 e 2023

“Una risposta concreta importante per le aziende vicentine, che potranno in questo modo godere di un ampio spettro di protezione dei danni a condizioni agevolate. Il lavoro di Coldiretti è stato strategico per arrivare a questo risultato, l’ennesimo che va nella direzione della salvaguardia dell’agricoltura e, naturalmente, dell’attenzione ai soci”. Con queste parole il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo interviene sull’importante annuncio dello stanziamento di 230 milioni di euro in più per le polizze 2022 e 2023.

Spese assicurative agevolate: la soddisfazione di Coldiretti Vicenza

È una grande soddisfazione per Coldiretti, perché si va ad agire, in un momento particolare, sotto il profilo del rischio climatico-ambientale, sulle relative misure di gestione assicurativa. Cento milioni di euro in più per le polizze 2023 in pagamento da parte di Agea già da marzo e 130 milioni di euro in più per elevare la percentuale di contribuzione pubblica sulle polizze 2022, che raggiungerà così un livello prossimo alla contribuzione media storica assicurata negli anni precedenti alle imprese che hanno sottoscritto polizze agevolate.

Intervento tempestivo in un momento di rischio climatico-ambientale

Per Coldiretti si tratta di un altro risultato concreto, frutto di mesi di lavoro: “Abbiamo lavorato fin dalla sessione di bilancio per dare risposte concrete alle aziende agricole – spiega il presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini – le assicurazioni rappresentano un punto fondamentale per la tutela del reddito e la difesa degli agricoltori. Siamo pronti a collaborare per migliorare ancora il sistema che garantisca forme di protezione rispetto ai danni provati dal cambiamento climatico. È importante che le risorse vengano erogate il prima possibile e con percorsi certi per le aziende”.

Vicenza, 22 febbraio 2024

Fonte: Codiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista