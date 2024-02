Pubblicità sui veicoli ad uso sociale: il caso di Malo

Malo, pubblicita’ sui veicoli ad uso sociale: emendamento al nuovo codice della strada per esonerarla dall’imposta. Il caso malo fa da traino per tanti enti locali

Caso sollevato dal sindaco Moreno Marsetti

Un emendamento al nuovo Codice della strada per consentire l’inserimento di spazi pubblicitari nei veicoli utilizzati per scopi sociali. Il caso sollevato mesi fa dal sindaco Moreno Marsetti, approda dunque in parlamento, dove viene portato dal deputato Erik Pretto della Lega. A fine marzo 2023 al sindaco Marsetti e ad altri amministratori e funzionari municipali vicentini e non solo, venne recapitata un’istanza urgente di Report, Associazione europea per l’Informazione e i diritti, che ha sede a Roma che chiedeva di verificare se era stata pagata l’imposta pubblicitaria sui mezzi in dotazione tramite comodato d’uso, a rischio perciò di multe e fermo.

Due mezzi a Malo

A Malo erano due, un Doblò e un Van 9 posti adibiti a servizi di carattere sociale e affidati al Comune da due ditte distinte. Aziende che li hanno acquistati vendendo appunto spazi pubblicitari. L’istanza venne inviata anche al comando di polizia locale. Oltre alla stazione dei carabinieri per le opportune verifiche. Mezzi di questo tipo sono in dotazione a numerosi Enti Locali vicentini. Tanto che la presa di posizione degli amministratori maladensi, che minacciavano di bloccare i servizi, fece partire una protesta condivisa e di cui Pretto si fece carico.

Emendamento accolto dal Governo con una riformulazione

«A riguardo, avevo provveduto prima a segnalare il caso ai nostri uffici legislativi per valutare un intervento normativo risolutivo, per poi concordare con il Gruppo parlamentare della Lega alla Camera di rimandare l’intervento in considerazione dell’arrivo del Nuovo Codice della strada in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni – spiega il deputato leghista. – Proprio sul testo del nuovo Codice avevo depositato un emendamento che consentisse in tutti i casi la pubblicità sui veicoli adibiti all’erogazione di servizi pubblici dati in comodato. O in uso alle pubbliche amministrazioni da parte di soggetti privati. L’emendamento è stato accolto dal Governo con una riformulazione che prevede sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con successivo regolamento, a dover modificare la normativa attualmente vigente per la pubblicità».

Un passo avanti accolto con evidente favore dal sindaco Marsetti

«Non abbiamo mai sospeso il servizio, forti anche di sentenze e prese di posizione di altri enti in materia. Ora si provvederà a regolamentare la questione, a beneficio non solo nostro ma dei numerosi enti che usufruiscono di servizi simili, indispensabili per chi opera nel sociale».

Malo, 22 febbraio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Malo (VI)