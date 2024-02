Asiago Hockey: all’ultima stagionale all’Odegar passa il Linz

Niente da fare per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che dopo una prova di grande generosità capitola all’Odegar con il risultato di 1-4 contro i Black Wings Linz, rimasti sotto nel risultato fino a metà terzo tempo.

Giallorossi sempre in grande emergenza infortuni, sono infatti out Fazio, Bortoli, Gazzola, Porco, Rigoni (#19) e Castlunger.

Primo tempo

Caratterizzato da un ritmo forsennato da parte di entrambe le squadre. L’Asiago, molto pimpante, testa subito i riflessi di Tirronen, che riesce a sventagliare la conclusione di Oksanen. Al 3′ una conclusione di Collins viene deviata da Stefano Marchetti, il disco passa lentamente a fil di palo, facendo tirare un sospiro di sollievo al pubblico Giallorosso. Poco dopo penalità per Wolf e Stellati che in powerplay si giocano bene le proprie carte, senza riuscire, però, a sfondare. Il pericolo più grosso è rappresentato da una conclusione di Misley, neutralizzata da Tirronen.

Al 9′ gli ospiti riescono a segnare in superiorità numerica con Knott, ma il goal non viene convalidato per uno spostamento della porta antecedente all’entrata del disco. Nei minuti successivi i Black Wings hanno un’altra chance da rete con Feldner, che, lanciato a rete da Collins, viene murato da De Filippo. A un minuto e poco più dalla fine i Giallorossi si portano in vantaggio con un tiro dalla blu di Beaulieu, che sorprende un coperto Tirronen.

Nel secondo tempo

Gli ospiti sono più pericolosi e per lunghi tratti mettono in difficoltà la formazione Stellata, che con la coperta corta e la panchina distante fatica a tenere il ritmo. Al 3′ Ierullo, in contropiede con Magnabosco, serve il disco leggermente troppo in avanti per il compagno, facendo così sfumare l’azione. Al 5′ penalità per St-Amant e Asiago che ci prova con le conclusioni di Ierullo e Oksanen senza fortuna.

Gli ospiti successivamente mettono a ferro e fuoco la difesa Giallorossa per diversi minuti, senza riuscire quasi mai ad essere veramente pericolosi. Al 15′ i Leoni si riaffacciano in avanti con Gennaro, che si accentra bene ed impegna Tirronen. A un minuto e mezzo dal termine penalità per Vallati, reo di aver reagito scorrettamente ad un carica di Stuart, ma l’occasione più ghiotta si presenta sul bastone di Ierullo, che proprio allo scadere scappa in solitaria, venendo fermato da un intervento di Tirronen.

Nella terza frazione

Il Linz continua a premere alla ricerca del pari, che arriva all’8′ in powerplay con St-Amant, che prima centra sul casco De Filippo e poi da dietro porta sfrutta un rimbalzo sul portiere per pareggiare. Due minuti più tardi arriva anche il goal del vantaggio ospite per mano di Gaffal, che grazie a due sfortunate deviazioni di Rigoni e Casetti riesce ad infilare il disco in porta. I due goal ravvicinati danno nuova energia al Linz, che a 13′ sfrutta un contropiede per siglare il 3-1 con St-Amant. I Giallorossi hanno poi due powerplay per provare a riaprire la partita, il secondo viene giocato senza il portiere per giocare in sei contro quattro, ma alla fine gli sforzi dei Leoni non vengono ricompensanti e sono i Black Wings a chiudere la partita con l’empty net di Knott.

La Migross Supermercati Asiago Hockey chiude la sua stagione casalinga con una prova di grande carattere, che però non è bastata a guadagnare punti. Ora la truppa di Barrasso è attesa dall’ultima partita della stagione in quel di Innsbruck venerdì 23 alle 19:15.

Formazione Asiago:

De Filippo (Santangelo), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Beaulieu, Rigoni F., Misley, Ierullo, Stevan, Gennaro, Oksanen, Rapuzzi, Zampieri, Marchetti M., Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Formazione Linz:

Tirronen (Honeckl), Wolf, Kragl, Sollinger, Stajnoch, Wurschl, Roe, MacKenzie, Lebler, Romig, Stuart, St-Amant, Knott, Saha, Bretschneider, Gaffal, Feldner, Collins, Mitsch, Brucker.

Coach: Lukas.

Arbitri: Groznik, Piragic. Linesmen: Mantovani, Zgonc.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 18:41 1:0 EQ ASH Beaulieu P. (52) Casetti L. (17) Maganbosco Aguirre J. (95) 3 48:33 1:1 PP1 BWL St-Amant S. (27) 3 50:46 1:2 GWG EQ BWL Gaffal S. (66) St-Amant S. (27) 3 53:48 1:3 EQ BWL St-Amant S. (27) Feldner N. (74) Romig E. (9) 3 59:58 1:4 EN EQ BWL Knott G. (49) St-Amant S. (27) Romig E. (9)

Asiago Hockey – Foto di Vito De Romeo – fonte (www.asiagohockey.it)