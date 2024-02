Alunno thienese vince il Premio Speciale al concorso artistico Peaceful Towns

Concorso artistico Peaceful Towns – Città per la Pace: è un alunno thienese a vincere il Premio Speciale della Giuria

È Riccardo, un alunno della Scuola primaria “Patronato San Gaetano”, ad aggiudicarsi il premio speciale della Giuria al Concorso artistico Peaceful Towns – Città per la Pace.

Il Concorso è istituito da Mayors for Peace. Organizzazione internazionale che lavora a livello mondiale per la ricerca della Pace e il raggiungimento del totale disarmo nucleare. Organizzazione alla quale la Città di Thiene aderisce ormai da dieci anni.

L’attestato di conferimento del Premio speciale e l’omaggio giunti direttamente dal sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, sono stati consegnati a Riccardo nel corso di una piccola cerimonia che si è svolta in Municipio lunedì scorso. Alla presenza dell’Assessora Maino, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, e dei genitori, delle insegnanti e dei compagni di classe di Riccardo.

Marina Maino

«Si è rinnovato l’onore di un alunno thienese che ha saputo cogliere il tema proposto a livello internazionale ed esprimerlo in modo chiaro e coinvolgente così da essere premiato. Oggi gli appelli alla pacifica convivenza fra le nazioni devono essere diffusi con tenacia e convinzione. Ogni opportunità per far riflettere le nuove generazioni sulla Pace è un’occasione da cogliere.

Ringrazio Riccardo, per aver saputo esprimere la propria riflessione sulla Pace con creatività. Il messaggio con cui ha spiegato il disegno “If there is peace, there is life” esprime, infatti, con efficacia quanto la Pace sia necessaria per guardare al futuro con rinnovata speranza e fiducia.

Ringrazio in modo particolare – precisa ancora Marina Maino – la coordinatrice della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado “Patronato San Gaetano”, Silvia Bonato, e l’insegnante Elisabetta Meda per aver accolto l’invito dell’Amministrazione Comunale a partecipare al concorso. Incoraggiando gli alunni e le alunne ad esprimere le riflessioni sulla Pace non solo con le parole, ma anche attraverso i disegni, mezzo espressivo e di condivisione molto forte ed efficace».

Cosa significa per te la Pace

I disegni consegnati al Comune per partecipare al concorso sono stati 25 e tutti provenienti dalla Scuola del “Patronato San Gaetano”.

Per selezionare i disegni, dopo aver pubblicato le opere nel sito istituzionale, è stata indetta una votazione on line. Sono state inviate a Hiroshima le cinque realizzazioni artistiche, per la Categoria 1 (6-10 anni), che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.

I nomi dei vincitori del concorso sono stati resi noti l’8 dicembre 2023 e sono pubblicati nel sito ufficiale di Mayors For Peace. Le opere selezionate verranno utilizzate dall’Organizzazione per promuovere la campagna sull’importanza dell’educazione alla Pace durante gli eventi istituzionali che verranno organizzati nel corso del 2024.

Complessivamente sono stati 4.766 i disegni che hanno partecipato al concorso provenienti da 115 Città di 19 diverse Nazioni. Il disegno di Riccardo è stato insignito del premio speciale che viene conferito dalla giuria indipendentemente dalla categoria di appartenenza del disegno.

Città di Thiene – Ufficio Stampa

www.comune.thiene.vi.it