Schio Teatro Ottanta presenta lo spettacolo teatrale “Alcesti”

Nell’ambito del Progetto Cultura 2023 del Comune di Schio (VI) l’Associazione artistica Schio Teatro Ottanta presenta lo spettacolo teatrale

tratto da ” ALCESTI o la recita dell’esilio” di Giovanni Raboni – Regia di Paolo Balzani.

Venerdì 1 e Sabato 2 marzo 2024 | ore 21:00

Teatro di Magrè di Schio – Via San Leonzio, 14 – 36015 Schio (VI)

Ingresso libero – Prenotazione consigliata

http://tinyurl.com/53ab4pwe

prenotazioni@schioteatro80.it

Due uomini e una donna, stanno fuggendo dal loro paese, che sprofonda nella tragedia. Sono in pericolo e, nell’attesa di partire all’alba, si rifugiano in un teatro abbandonato. Qui, dramma nel dramma, si troveranno loro malgrado di fronte ad una scelta che cambierà per sempre il corso della loro esistenza.

Alcesti, come nella tragedia di Euripide, è un dramma del sentimento, dello scontro generazionale per la vita, dove riecheggiano le lacerazioni della storia ma anche e soprattutto, le intermittenze del cuore.

Scrive l’autore, Giovanni Raboni: “Mi è stato chiesto di pensare, per il teatro Olimpico di Vicenza, a un testo con un argomento di derivazione classica. Subito il mio pensiero è andato ad Alcesti. Perché è un testo che amo moltissimo, che mi ha colpito una volta in più per la sua inesauribile ambiguità; perché offre una possibilità di lettura infinita, sia dal punto di vista delle motivazioni, degli atteggiamenti e delle scelte dei personaggi, sia dal punto di vista della tonalità: è appunto commedia-tragedia.

Con Guerrino Ferrari, Elena Sessi, Stefano Verziaggi, Marco Zardo

Schio Teatro Ottanta www.schioteatro80.it