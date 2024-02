Otorinolaringoiatria: nuove apparecchiature per l’ospedale di Asiago

L’otorinolaringoiatria dell’ospedale di Asiago rinnova le dotazioni

Installate nuove attrezzature: un riunito e una colonna endoscopica, per un investimento complessivo di oltre 100 mila euro.

Le nuove apparecchiature, di ultima generazione, sono analoghe a quelle installate al San Bassiano.

L’attività ORL di Asiago, già raddoppiata rispetto a due anni fa, sarà ulteriormente potenziata.

Si rinnovano completamente le dotazioni dell’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Asiago: sono stati installati in questi giorni, infatti, un nuovo riunito e una nuova colonna endoscopica, per un investimento complessivo di oltre 100 mila euro.

Il nuovo riunito

Con il termine riunito s’intende un’apparecchiatura comprendente vari strumenti tra cui il microscopio, il lavaggio auricolare, fonti luminose, il sistema di aspirazione e altre strumentazioni che consentono allo Specialista ORL di eseguire un’accurata e precisa visita all’orecchio, al naso e alla gola.

La nuova apparecchiatura si caratterizza per la completezza delle dotazioni e la facilità e versatilità di utilizzo, grazie alla possibilità di spostarlo, un’eccellente ergonomia dei comandi e ancora la possibilità di aggiungere ulteriori strumenti come microscopi, monitor, postazioni PC.

La nuova colonna endoscopica

L’innovativa colonna endoscopica, invece, integra la strumentazione necessaria per visualizzare il cavo orale, le cavità nasali e la laringe e comprende un sistema di illuminazione particolare (“NBI”) che permette di identificare le lesioni neoplastiche consentendo così una diagnosi precoce della neoplasia.

La colonna endoscopica inoltre comprende un monitor 4K, un sistema di registrazione e archiviazione dei pazienti e la possibilità di utilizzare sia ottiche flessibili full HD che rigide permettendo non solo la visualizzazione del distretto ORL che si visiona ma anche la possibilità di eseguire interventi chirurgici ambulatoriali.

Un potenziamento dell’attività ORL ad Asiago

Anche in questo caso si tratta di un’apparecchiatura di ultima generazione, che garantisce un’eccellente qualità della visualizzazione, insieme ad una serie di accortezze studiate per agevolare l’attività degli operatori, come ad esempio l’accesso rapido alle informazioni cliniche sui pazienti: prossimamente infatti questa nuova colonna di Asiago sarà in rete con le altre colonne dell’Ospedale di Bassano e questo consentirà allo Specialista ORL di controllare da remoto, in qualsiasi momento, la registrazione del paziente.

«Sia il riunito sia la colonna endoscopica sono identici a quelli installati all’Ospedale San Bassiano – sottolinea il dott. Luigi Romano, Direttore dell’Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Bassano e Asiago -, dunque garantiremo ai pazienti dell’Altopiano i medesimi, elevati standard avendo scelto di installare apparecchiature di ultima generazione. Questa strumentazione sarà un supporto fondamentale per l’attività specialistica di ORL ad Asiago, che voglio ricordare rispetto a due anni fa è raddoppiata: in passato infatti esisteva un ambulatorio aperto un giorno ogni due settimane, mentre attualmente il servizio è attivo tutti i martedì, e per il futuro se ci sarà necessità in termini di richieste siamo pronti a incrementare ulteriormente la nostra presenza, eventualmente aprendo anche un secondo giorno la settimana».

Un tassello importante nel percorso di rilancio dell’Ospedale di Asiago

Un potenziamento che evidenza ancora una volta l’attenzione della Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana all’Ospedale di Asiago: «Di fatto non ci sono liste di attesa per ORL ad Asiago e con questo investimento garantiamo ai pazienti i più elevati standard tecnologici, agevolando in questo modo anche l’impegno dei nostri specialisti che effettuano le visite – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -. Questo è un altro tassello importante in un percorso di rilancio e potenziamento dell’Ospedale di Asiago che abbiamo avviato con il trasferimento nel Nuovo Ospedale e che ha visto coinvolte già diverse specialità, valorizzando il suo ruolo da una parte di ospedale a vocazione riabilitativa, dall’altra come nel caso dell’ORL la sua missione di garantire una presa in carico tempestiva e di qualità quanto meno per gli approfondimenti diagnostici di primo livello, dunque per la maggioranza delle prestazioni ambulatoriali specialistiche».

Comunicato Stampa del 21 febbraio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana – Giovanni Bregant