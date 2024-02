Impegno per Vicenza: convegno dedicato alla Biblioteca Bertoliana

*Una serata di riflessione e celebrazione della Biblioteca Bertoliana presso Palazzo Chiericati, Vicenza* – Impegno per Vicenza.

La sera del 16 febbraio alle ore 18, il prestigioso Salone d’Onore di Palazzo Chiericati a Vicenza ha ospitato un evento straordinario dedicato alla Biblioteca Bertoliana, organizzato con passione e impegno dall’Associazione culturale Impegno per Vicenza (IPV).

L’incontro ha riunito un pubblico appassionato di cultura e tradizione locale, offrendo un’opportunità unica per approfondire la storia e l’importanza culturale della Biblioteca nel contesto della città. Numerosi intervenuti hanno condiviso le proprie conoscenze e riflessioni, tra cui la Presidente Elena Vencato, che ha portato i saluti del precedente Presidente Prof. Italo Francesco Baldo, il consigliere regionale del Veneto con delega dott. Marco Zecchinato, e l’Architetto Stefano Notarangelo, sottolineando l’importanza della Biblioteca Bertoliana come custode del patrimonio culturale locale; ha moderato l’incontro il segretario di IPV Geom. Ivano Ponte.

Elena Vencato

La Biblioteca Bertoliana rappresenta un faro di conoscenza e cultura per la nostra comunità,” ha commentato la Presidente Vencato. “Siamo entusiasti di celebrare e valorizzare per il futuro questa istituzione così preziosa per il nostro patrimonio culturale.” L’evento ha visto la partecipazione di oltre cento persone, confermando l’importanza della Biblioteca Bertoliana come luogo di incontro e arricchimento culturale per tutti i cittadini.

Durante il dibattito, sono intervenuti anche l’attuale Presidente della Biblioteca Bertoliana, Alberto Galla, l’avvocato Francesco Rucco, il presidente della Commissione cultura del Comune di Vicenza Massimo Bardin, il dott. Marco Zocca, il Consigliere Jacopo Maltauro ed il segretario provinciale della Democrazia Cristiana Arch. Franco Battistella.

L’Architetto Stefano Notarangelo ha evidenziato l’importanza della conservazione della memoria e del tramandare la conoscenza, proponendo l’ex tribunale come sede ideale per la nuova Biblioteca Bertoliana. Ha sottolineato che questo spazio potrebbe non solo soddisfare le esigenze contemporanee di conservazione del sapere, ma anche contribuire a una rigenerazione urbana innovativa per la città di Vicenza, conducendola verso una visione smart city del futuro.

Al termine della conferenza, la Presidente Vencato ha ringraziato calorosamente i numerosi giovani presenti per il loro interesse e la loro partecipazione attiva.

Vicenza, 16 febbraio 2024

Elena Vencato Presidente Associazione Culturale Impegno per Vicenza

