Gonzato Group: GoTo Urban al nastro di partenza

Nasce GoTo Urban, il nuovo brand di Gonzato Group che firma elementi e sistemi in metallo per l’arredo urbano e i giardini paesaggistici.

Forte dei suoi cinquant’anni di storia ed esperienza nel settore dell’edilizia e dell’architettura, Gonzato Group ha lanciato un nuovo brand che propone una vasta gamma di elementi e sistemi in metallo per l’arredo urbano e la realizzazione di giardini paesaggistici.

Gonzato Group

Un brand che racchiude molteplici significati: un omaggio alle radici della famiglia fondatrice, Gonzato, con le prime e le ultime lettere del cognome. In inglese significa anche “andare verso”, evocando un senso di dinamismo, movimento e libertà all’aperto. Una simpatica coincidenza è che “GoTo” ricorda il “goto”, il tipico bicchiere che si usa per il vino nelle osterie venete, richiamando così le origini del Gruppo. GoTo Urban è infatti una fusione di tradizione e innovazione per offrire prodotti di altissima qualità e dal design elegante.

Arredo urbano

Gli elementi di arredo urbano sono componenti essenziali nella progettazione e nell’organizzazione degli spazi pubblici che contribuiscono sia a migliorare l’aspetto estetico delle aree esterne che a garantire funzionalità e sicurezza nella loro fruizione. Realizzati in acciaio inox o ferro zincato, i prodotti GoTo Urban si distinguono per la qualità, il design e la versatilità e sono in grado di soddisfare le più svariate esigenze, dalla protezione di alcuni spazi, quali ad esempio marciapiedi o zone pedonali, alla realizzazione di aere di parcheggio per biciclette. La totale riciclabilità sia dell’acciaio che del ferro, rende inoltre questi elementi completamente compatibili con i concetti di architettura sostenibile.

Sistemi per giardini paesaggistici

“Terra” è il sistema GoTo Urban di contenimento per giardini e di partizione degli ambienti. I sistemi sono composti da diversi elementi modulari, realizzati in alluminio, acciaio inox o vetro, disponibili in diverse forme e tipologie per consentire uno sviluppo flessibile e versatile del progetto outdoor desiderato. Grazie alle diverse forme, colori e materiali, il sistema “Terra” si adatta a qualsiasi contesto rendendo unico e personalizzato qualsiasi progetto. Il tutto con la qualità che da sempre contraddistingue i prodotti di Gonzato Group.

Vai al sito di GoTo Urban e scopri tutti i prodotti https://www.gotourban.com/

Ufficio Stampa e P.R.: Gagliardi & Partners

gagliardi@gagliardi-partners.it