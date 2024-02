Galleria ART.U’ – Artisti Riuiti a Vicenza: mostra Missing Memories

Dal 23 febbraio al 10 marzo 2024 la Galleria ART.U’ Artisti Uniti, con sede in contra’ Piancoli 14 a Vicenza, ospiterà la Mostra collettiva “Missing Memories” con opere di nove artisti, tutti vicentini di residenza o adozione.

La rassegna d’arte, patrocinata dall’assessorato alla cultura del Comune, prevede i seguenti orari di apertura (ingresso libero) al pubblico:

dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19

apertura mattutina il giovedì dalle 10 alle 12 (chiuso il lunedì).

Il taglio del nastro, alla presenza degli artisti, è prevista venerdì 23 febbraio alle 18.00 con l’intervento di Ilaria Fantin, assessore comunale alla cultura del Comune di Vicenza. Al termine dell’inaugurazione sarà offerto un aperitivo.

Nelle sale espositive della Galleria ART.U’ si potranno ammirare opere sul tema del “ricordo in bianco e nero” realizzate da Gian Barco (che continua il percorso con l’acquarello di Vedù) e Antonio De Agostini, del graphic designer di fama internazionale Joseph Rossi che presenterà i suoi interventi ironici con la serie Pantone e da Mirco Grotto, illustratore e grafico editoriale, che proporrà le sue nuove opere, tra cui ritratti di grandi dimensioni iper-realistiche e impattanti.

E ancora Libiana Breschi che si rifà ai macchiaioli toscani dell’Ottocento, il funambolico storico ritrattista Benedetto Pellizzari (con alcuni volti a sanguigna e carboncino resi disponibili da collezionisti privati) e le nuove sculture di carta di Paolo Limoli con l’auto dei sogni di nome Ferrari. Infine tre giovani artisti, provenienti dal liceo vicentino, al loro debutto: Anna Fabris, Jessica Marcolin e Alice Rossi.

La Mostra Collettiva “Missing Memories”

(curatela e organizzazione generale a cura di Archivio Bianco di Ugo Bianco) si propone di sensibilizzare il visitatore sul tema della bellezza e il suo rapporto con la città del Palladio, prendendo spunto dagli anni Settanta e Ottanta quando in Corso Palladio e nelle immediate vicinanze erano aperte al pubblico gallerie permanenti di pittori e artisti come Otello De Maria, Gueri da Santomio e “El pintor de los toros” Roberto Montanari, mentre in piazza Matteotti, nella sua luminosa galleria d’arte contemporanea, Luciano Pozzan proponeva gli artisti vicentini e i grafici tra cui Franco Chiani.

Da allora, soprattutto negli Anni Duemila, si è persa l’abitudine di regalare o donarsi un’opera artistica, dando nel contempo un’opportunità di lavoro e di visibilità ai giovani talenti e all’intera filiera delle belle arti, comprendente gallerie, negozi di colori e pennelli, corniciai.

Per rendere evidente il messaggio sono stati selezionati personaggi vicentini, che hanno dedicato la loro capacità creativa ad attività complementari e che in questa occasione tornano all’arte pura per presentare oltre ai lavori più recenti, anche le migliori opere realizzate in carriera.

ART.U-ARTISTI UNITI – DAVIDE PIAZZA

Contrà Piancoli, 14 – Vicenza

www.artistiuniti.com