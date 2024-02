”Dorotea e Luigi” il dono di Flo’: fiabe per bimbi sulle energie rinnovabili

”Dorotea e Luigi” il dono di Flo’. Presentazione del primo volume della collana di fiabe per bambini sulle energie rinnovabili

AGSM AIM presenta la fiaba “Dorotea e Luigi – il dono di Flò”, il primo volume di una collana di storie illustrate per bambini in cui, grazie alle avventure della protagonista Dorotea e del suo gatto Luigi, il Gruppo vuole sensibilizzare i più piccoli sui temi delle energie rinnovabili.

Nel primo volume “Il dono di Flò” il tema trattato è quello dell’energia eolica.

Oltre alle visite guidate -diga di Chievo, centrale idroelettrica di Tombetta, impianto eolico di Rivoli Veronese, lezioni sul riciclo nelle scuole di Vicenza- ora il Gruppo allarga la propria mission educativa anche alle fasce più giovani della popolazione.

La volontà di rivolgersi ai bambini degli asili nido e delle scuole dell’infanzia si inserisce in una precisa e lungimirante strategia che vuole trasmettere alle nuove generazioni, fin dalla tenera età, i primi concetti legati ai temi dell’energia rinnovabile, dell’inquinamento, della scarsità delle risorse e della loro preservazione.

Distrubuzione del primo volume della fiaba ”Dorotea e Luigi” il dono di Flo’

Nei prossimi giorni il primo volume “Dorotea e Luigi – il dono di Flo’” verrà distribuito in omaggio a oltre 500 asili nido e scuole dell’infanzia di Verona e Vicenza e province. Oltre ai circuiti bibliotecari e ai reparti di medicina pediatrica degli ospedali di Verona e Vicenza.

La responsabilità del futuro: AGSM AIM coinvolge i bambini sui temi dell’energia

“Il nostro Gruppo è da sempre convinto che le giovani generazioni siano il volano della nostra società”, commenta il presidente Federico Testa, “e sono la base fondamentale per costruire cittadini responsabili, attenti e sensibili. Per questo, abbiamo deciso di coinvolgere i bambini e le bambine delle primissime scuole per stimolare, fin dall’infanzia, una consapevole e responsabile comprensione dei temi legati al mondo dell’energia, delle fonti rinnovabili e del risparmio. AGSM AIM è un Gruppo industriale che ha a cuore le persone e i territori e per questo non si limita ad essere un grande soggetto nel mercato energetico, ma anche un attore protagonista nell’educazione dei nostri ragazzi. Questo primo volume, dedicato ai bambini più piccoli, apre una nuova strada che vogliamo percorrere ossia sensibilizzare i più giovani sui temi delle energie rinnovabili”.

