Coleotteri e api: mostra alla scoperta di un’alleanza naturale

“Coleotteri e api: impollinazione, commensalismo e parassitismo”

Al Museo Naturalistico Archeologico la conferenza di Paolo Fontana venerdì 23 febbraio alle 18

Continuano le attività culturali collegate alla mostra temporanea “Una smodata passione per i coleotteri”, aperta al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza fino al 16 giugno.

Il venerdì 23 febbraio alle 18, nella sala dei chiostri di Santa Corona, Paolo Fontana, ricercatore presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (Trento) terrà la conferenza “Coleotteri e api: impollinazione, commensalismo e parassitismo”, ad ingresso libero, organizzata da Musei civici in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei Vicenza.

I Coleotteri il più vasto ordine tra tutti gli organismi viventi sul pianeta

I Coleotteri, che ad oggi contano oltre 350.000 specie, costituiscono il più vasto ordine tra tutti gli organismi viventi sul pianeta, vegetali compresi. Le loro abitudini alimentari, riproduttive ed ecologiche sono ovviamente molto varie e per questo la loro storia naturale si sovrappone in vari modi con quella delle api. Molti coleotteri visitano i fiori e sono dunque impollinatori essi stessi. Alcuni coleotteri poi hanno abitudini parassitarie e in molti casi il loro ciclo vitale si svolge a spese di diverse specie di api. Risulta poi singolare lo strano caso delle cetonie, delle quali alcune specie, solo quelle caratterizzate da una colorazione nera, entrano negli alveari di ape da miele, per cibarsi delle riserve alimentari di questa ape sociale. I coleotteri sono dunque legati alle api sia per condividerne, in parte, il ruolo ecologico di impollinatori ma anche come antagonisti di questi importanti elementi dei nostri ecosistemi.

Chi è Paolo Fontana

Paolo Fontana è un naturalista, entomologo, apidologo, apicoltore, scrittore e divulgatore. Dopo aver lavorato come entomologo presso l’Università degli Studi di Padova dal 2009 è ricercatore presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (Trento). È presidente di World Biodiversity Association, e membro di società scientifiche, organi tecnici ed accademie. Come entomologo ha organizzato numerose spedizioni scientifiche in Italia, in Europa e in molti altri paesi e nel corso degli anni ha costituito due cospicue collezioni entomologiche, una di Coleotteri (ora presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza) ed una di Ortotteroidei (ora presso la Fondazione Museo Civico di Rovereto).

Ha descritto 100 tra nuove specie e generi di artropodi (prevalentemente insetti) e ha pubblicato alcune centinaia di articoli scientifici, tecnici e divulgativi. Ha pubblicato diverse monografie, tra cui Il piacere delle api (prima edizione nel 2017, una edizione ampliata in inglese nel 2019 ed una edizione ulteriormente aggiornata nel 2021). Paolo Fontana è tra gli estensori della Carta di San Michele all’Adige (12 giugno 2018) per la tutela genetica di Apis mellifera e, sempre relativamente a questa specie, della Dichiarazione di Pantelleria (20 maggio 2022) per la salvaguardia delle colonie selvagge. Paolo Fontana cerca di coniugare, con ironia e vivacità, ricerca scientifica e attivismo, nell’ottica della tutela della biodiversità e della sostenibilità.

Informazioni: museonatarcheo@comune.vicenza.it – 0444222815 – wwwmuseicivicivicenza.it

Vicenza, 21 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa