Caldogno: l’esperienza del cibo “Tra Verso e Metaverso”

Domenica 25 febbraio l’esperienza del cibo “Tra Verso e Metaverso” – Primo appuntamento con la rassegna Scienza & Conoscenza della Pro Loco.

Una giornata per confrontarsi sull’esperienza e la narrazione del cibo “Tra Verso e Metaverso”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Food Blogger (AIFB). Sarà questo il tema del primo appuntamento della rassegna Scienza & Conoscenza, organizzata dalla Pro Loco Caldogno con il patrocinio del Comune, che come ormai da tradizione tornerà ad animare il contesto palladiano di Villa Caldogno nelle prossime settimane.

Villa Caldogno

Questo primo convegno sarà ospitato domenica 25 febbraio nella sala conferenze degli annessi di Villa Caldogno, dalle 9.30 alle 17. AIFB e Pro Loco hanno invitato alcuni relatori qualificati per riflettere da vari punti di vista sulla valenza culturale e socio-antropologica delle diversificate modalità di preparazione, fruizione e narrazione legate al cibo, provando a prevedere anche quali potranno essere le evoluzioni future nell’interscambio tra reale e virtuale.

Il convegno

L’esperta in filosofia della scienza Pamela Boldrin aprirà il convegno e fornirà la corretta chiave di lettura di “verso e metaverso”. Il percorso di riflessione proseguirà con l’autore e divulgatore scientifico Alessandro Di Flaviano, l’esperto di public speaking, comunicazione digitale e metaverso Andrea Liotto, il giornalista e scrittore Giuliano Ramazzina.

Modera il tavolo la presidente dell’AIFB, gastronoma e autrice GEO (Rai 3) Anna Maria Pellegrino.

Alle 12. 45 è in programma un percorso di degustazione sensoriale del Provolone ValPadana DOP promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana condotto da Valentina Bergamin, Cheese Expert e miglior assaggiatore di formaggio 2019, seguito dalla pausa con leggero buffet; quindi, alle 14, il laboratorio di scrittura creativa tematico “La fucina delle parole” tenuto da Regina Moretto, copywriter, ghostwriter ed editor.

La partecipazione alla giornata è gratuita, ma è richiesta la prenotazione tramite il modulo compilabile sul sito o sulla pagina Facebook della Pro Loco Caldogno.

Caldogno – 21 febbraio 2024