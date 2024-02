Blerona Tasholli (Vicenza Volley): “Servirà un bottino di punti per andare ai play off”

Serie B1 femminile girone B, Blerona Tasholli (Vicenza Volley): “Nel ritorno servirà un bottino di punti maggiore per andare ai play off”

La laterale trentina della formazione biancorossa fa il punto della situazione in vista del ritorno in campo delle beriche domenica a Chioggia

E’ tempo di ritorno in campo per le ragazze di Vicenza Volley, che dopo aver osservato il turno di sosta nella seconda giornata di ritorno di B1 femminile (girone B) si apprestano ad affrontare la trasferta di domenica a Chioggia contro la Vlc Rom Plastica (ore 18), terzo turno dopo il giro di boa.

Attualmente, le beriche sono quarte in classifica con 26 punti, appena scavalcate dalle trentine del Volano (27) che ha approfittato del turno di riposo (a sua volta ancora da scontare) di Spinello e compagne per centrare quel terzo posto spartiacque in chiave play off, obiettivo del sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi.

Blerona Tasholli

Volano che conosce bene Blerona Tasholli, laterale classe 2001 di Vicenza Volley, cresciuta in Trentino e anche ex della Rothoblaas. “La sosta – commenta la giocatrice, nella scorsa estate oro agli Europei universitari con il Cus Bologna – ci ha fatto bene, anche per recuperare alcuni acciacchi e piccoli infortuni oltre a ricaricare le pile.

Domenica andiamo a Chioggia con l’intento di fare il nostro gioco; spesso in trasferta abbiamo avuto qualche difficoltà, ma vediamo che pian piano ingraniamo anche lontano da Vicenza, siamo più sicure di noi stesse e a nostro agio anche negli impegni esterni”.

Contro un avversario in lotta per la salvezza, Vicenza dovrà ambire al bottino pieno. “Per stare in zona play off – prosegue la Tasholli – non c’è possibilità di perdere punti per strada, perché la classifica è molto corta. Sono convinta che nel ritorno serviranno più punti rispetto al girone d’andata per raggiungere l’obiettivo e nel nostro caso avremo anche più trasferte che gare casalinghe. Giorgione la vedo fuori portata per tutti in classifica, poi a mio avviso oltre a noi ci sono Ostiano e Volano, inoltre Arena potrebbe essere rientrare. Il nostro roster profondo potrà essere un’arma”.

Infine conclude. “Mi trovo bene qui a Vicenza, in campo non sto avendo troppo spazio, ho avuto diversi piccoli infortuni, ma mi sto trovando molto bene. Con le compagne formiamo un gruppo unito e questo ci aiuta, come per esempio con gli ingressi positivi di chi parte dalla panchina”.

Nella foto di Daniele Marangoni, Blerona Tasholli, laterale di Vicenza Volley

VICENZA, 21 FEBBRAIO 2024

