Aperilibro degustativo: il “sentiero” della grappa

Sarà l’esperto bassanese Gianpaolo Giacobbo venerdì 23 febbraio a presentare in anteprima nazionale assoluta nella sua città, Il piacere della grappa edito da Slow Food e in uscita nelle librerie italiane a marzo – Aperilibro degustativo.

Sarà un incontro-presentazione formativo e “degustativo” sul mondo della grappa e dei distillati.

Gli studi e il continuo aggiornamento hanno portato Giacobbo a pubblicare nelle prossime settimane un libro che soddisfa sia i palati allenati, sia i neofiti del settore dove racconta in modo completo e autorevole un prodotto italiano per eccellenza come la grappa.

Nel palco della libreria La Bassanese Giacobbo ripercorre il “sentiero della grappa”: dalle materie prime all’affinamento, dal tipo di alambicco usato ai segreti della distillazione, fino alla degustazione per arrivare alla nascita del distillato italiano per eccellenza. Un prodotto protagonista della nostra convivialità, ma proprio grazie alla sua enorme popolarità, spesso è complicato orientarsi.

Gianpaolo Giacobbo

Collabora con varie testate sui temi del vino e dei distillati, è speaker radiofonico con una rubrica dedicata al settore e ha preso parte a numerose pubblicazioni. È inoltre docente del Master in Cultura del vino italiano all’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (Cn).

Durante l’incontro l’autore ripercorre la storia, l’analisi sensoriale, le varietà di grappe presenti sul mercato. Conoscere il processo di distillazione, imparare ad abbinare le differenti grappe ci permetterà di gustarle e servirle al meglio sia che ci piaccia acquistarle, sia che si voglia intraprendere la strada dell’autoproduzione. Stimola il dibattito Alberto Tonello, giornalista de Il Giornale di Vicenza.

Aperilibro – Al termine, per i presenti, sarà organizzata una degustazione mirata condotta dall’esperto Giacobbo.

L’incontro-presentazione si svolgerà venerdì 23 febbraio alle ore 18, nell’area incontri interna della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

Marco Bernardi LIBRERIA LA BASSANESE

Galleria Corona d’Italia, 41 -36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel. 0424 521230

Web: www.labassanese.com