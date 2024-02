Abilmente, da domani a Vicenza una creatività che non ha confini

Vicenza si prepara ad accogliere la grande festa del fai-da-te creativo. Da domani, giovedì 22, fino a domenica 25 febbraio, torna nel quartiere fieristico vicentino Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group. Quattro giorni di ispirazioni e di scoperte, oltre 250 espositori specializzati con il meglio dei prodotti e degli strumenti per creare con le mani e centinaia di corsi, laboratori e live show per incontrare esperti e appassionati di manualità, visitare mostre tessili di artisti internazionali e scoprire le tecniche e tendenze creative di diversi Paesi.

ARTE E CREATIVITÀ SENZA CONFINI

MOSTRE ED INSTALLAZIONI ARTISTICHE

Il Salone delle Idee Creative è il posto giusto per immergersi in un mondo di creazioni artistiche sorprendenti, che spaziano dal quilting all’uncinetto, passando per il riciclo creativo. “Fili senza Confini” tesse un’appassionante tela di creatività e ispirazione in cui 19 quilter provenienti da tutta Europa intrecciano le loro storie in una straordinaria mostra collettiva di patchwork che rivela le antiche tradizioni locali di ogni artista.

Per la prima volta

in fiera a Vicenza c’è anche “Modulopoli”, la città progettata dall’artista Federico Marcoaldi e costruita da un collettivo di 100 artisti e 100 bambini, diventando un puzzle modulare di creatività. Ogni singolo modulo è realizzato utilizzando materiali di recupero, come scatole di cartone destinate alla discarica.

Ad Abilmente Vicenza poi non può mancare l’esposizione dell’associazione Sul Filo dell’Arte, che da tante edizioni accompagna la manifestazione: nel 2024, la mostra è dedicata all’artista francese Niki De Saint Phalle, un omaggio in cui l’uncinetto incontra l’arte dando vita a “Les Nanas”, coloratissime opere a maglia e uncinetto.

ISPIRAZIONI CREATIVE DA TUTTO IL MONDO

Ad Abilmente Vicenza, viaggiare tra ispirazioni e culture diverse è possibile, per carpire i segreti di crafter e professionisti da diverse parti del mondo. Si potrà confrontare i differenti modi di lavorare con la carta e di decorare album e quaderni grazie ai corsi di ASI – Associazione Scrappers Italia, che porta in fiera 5 esperte scrapper provenienti da 5 diversi Paesi: Spagna, Irlanda, Francia, Germania e Italia.

Tutte le sfumature di patchwork dal Veneto ma anche dalla Svizzera presenti nell’area speciale Quilt Lab – Segreti in Patchwork. E poi, tra gli espositori, tessuti indiani e dal Giappone, bijoux dalla Spagna, tessuti stampati con forme dell’arte persiana e kit per il ricamo direttamente da Parigi, ma anche le tradizioni tessili e decorative delle diverse regioni d’Italia.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.abilmente.org/it e i canali ufficiali su Facebook, Instagram, Youtube.

Vicenza, 21 febbraio 2024

