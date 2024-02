Palestre comunali gratis per le partite di campionato a Thiene

A Thiene lo Sport vince sempre e le palestre comunali saranno gratuite per le partite di campionato.

Le partite di Campionato che si giocheranno nelle palestre comunali di Thiene d’ora in poi non saranno più gravate dall’onere economico del pagamento della tariffa d’utilizzo da corrispondere al Comune.

Tutti gli incontri di Campionato, dunque, saranno ospitati gratuitamente nelle strutture, senza oneri a carico dell’associazione sportiva che li organizza.

Palestre interessate

A Thiene le palestre interessate sono il Pala Ceccato di via Vanzetti, la palestra Vianelle e quella delle scuole elementari “P. Scalcerle”.

La decisione è stata deliberata dalla Giunta Comunale nella seduta del 14 febbraio scorso e rappresenta un’ulteriore modalità, inedita, di sostegno alle associazioni thienesi del settore e allo Sport in generale.

L’assessora Maino: “Una nuova iniziativa di sostegno tangibile per promuovere l’attività sportiva e agonistica”

«Abbiamo introdotto questa novità che confidiamo risulterà assai gradita al mondo sportivo – spiega Marina Maino, assessora allo Sport e al Tempo Libero – e che conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere la pratica sportiva e di far crescere in particolare l’attività dei giovani, favorendo l’innalzamento del livello sportivo con il confronto tra squadre. Si tratta di una nuova iniziativa di sostegno tangibile che mira a promuovere l’attività sportiva e agonistica, coinvolgendo la comunità e creando un’ulteriore misura che favorisca lo sviluppo dello Sport a livello locale. La decisione di concedere gratuitamente l’utilizzo delle palestre per le partite e i tornei non solo favorisce una sana competizione, ma riflette anche l’impegno costante del Comune nel favorire lo sviluppo e la passione sportiva soprattutto tra le giovani generazioni».

Oltre 100 partite di campionato l’anno nelle palestre comunali

Le partite di Campionato disputate a Thiene nelle palestre comunali e in quelle gestite dal Comune in orario extra scolastico sono oltre cento ogni anno. Nella stagione scorsa sono state 104. Si giocano Campionati giovanili e fino alla serie D di Pallavolo, quelli giovanili di Basket, Calcio a 5 e Hockey; e poi la serie C maschile e serie C femminile di Calcio a 5, la serie A2 e serie B di Hockey. Per questa stagione sportiva le associazioni beneficiarie del provvedimento sono sei.

Thiene, 20 febbraio 2024

Fonte: ufficio Stampa – Comune di Thiene (VI)