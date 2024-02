Musei Civici di Vicenza: Valeria Cafà è la nuova dirigente

Valeria Cafà arriva dal Museo Correr di Venezia, guiderà Palazzo Chiericati per tre anni dall’1 aprile

La nuova dirigente dei Musei Civici sarà Valeria Cafà. Al termine della selezione pubblica indetta a novembre, oggi il sindaco Giacomo Possamai le ha attribuito un incarico a tempo determinato per tre anni dall’1 aprile 2024.

Gli incarichi lavorativi di Valeria Cafà

Valeria Cafà, 48 anni, è attualmente responsabile della conservazione, sicurezza, valorizzazione delle collezioni del Museo Correr di Venezia, dove si occupa di programmazione e coordinamento delle attività di inventariazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei nuovi allestimenti, delle attività come courier e referente per mostre all’estero.

L’esperienza lavorative

La sua esperienza lavorativa l’ha portata a collaborare con i più prestigiosi musei a livello mondiale, come il MoMA, The Metropolitan Museum of Art, a New York, dove ha seguito due progetti di ricerca fra il 2008 ed il 2012.

A Vicenza ha curato nel 2022 la mostra “Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo. Non si farà mai più tal viaggio” a Palazzo Leoni Montanari.

Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni di rilevanza internazionale, nel 2004 ha conseguito il dottorato in Storia dell’architettura e dell’urbanistica allo Iuav, Istituto Universitario di Architettura di Venezia e nel 2007 ha ottenuto un master di primo livello in archivistica alla Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica di Città del Vaticano.

Vicenza, 20 febbraio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa