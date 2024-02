60 mila euro a disposizione di 400 attività della città – Montecchio Maggiore: contributi al commercio

Ultimi giorni di tempo per aderire

al bando riservato alle imprese del commercio di Montecchio Maggiore e ottenere una quota dei circa 60 mila euro di contributi disponibili. La Giunta ha aperto un secondo sportello del bando per assegnare alle imprese del Distretto del commercio risorse a copertura parziale delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2022 e l’11 marzo 2024 per la riqualificazione e la modernizzazione degli immobili destinati al commercio (ad esempio sistemazione di facciate ed esterni, vetrine, insegne, tecnologie per la sicurezza, adeguamento dei locali ai requisiti igienico sanitari), oltre che per l’innovazione e la digitalizzazione (ad esempio sviluppo di software, piattaforme, applicazioni per smartphone, canali di vendita e-commerce, web marketing).

Il termine per presentare la domanda è stato fissato alle 20 di lunedì 26 febbraio 2024. Possono partecipare tutte le imprese che sul territorio di Montecchio Maggiore dispongano di un’unità locale di commercio al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande come bar o ristoranti, dell’artigianato di servizio ad esempio parrucchieri ed estetisti.

Raffaella Mazzocco

«L’esito del primo sportello, avviato e concluso negli ultimi mesi, è di otto imprese montecchiane che hanno incassato un contributo complessivo pari a 15 mila euro. Considerata la platea di circa 400 attività della nostra città che hanno diritto a richiedere una quota dei 60 mila euro rimanenti – è l’appello dell’assessore alle attività produttive ed economiche, Raffaella Mazzocco – invito i titolari a farsi avanti e a presentare la richiesta al secondo sportello per non perdere una vera e propria opportunità.

L’obiettivo di questa iniziativa è di sostenere concretamente le attività commerciali del territorio e di incentivare la valorizzazione dei luoghi e delle imprese del commercio».

Il contributo previsto è a copertura del 30% sul totale delle spese ammesse, al massimo di 5 mila euro a impresa o di 10 mila per chi intende aprire un’attività in locali sfitti. Per presentare la domanda gli imprenditori interessati possono avvalersi dell’assistenza del manager di distretto, messo a disposizione gratuitamente dal Comune. Tutta la documentazione necessaria è disponibile sul sito istituzionale dell’ente locale al link https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/news/bando-per-contributi-alle-imprese-del-commercio-di-montecchio-maggiore-secondo-sportello-proroga-dei-termini-per-la-presentazione-della-domanda.

