Teatro Comunale di Vicenza, sabato 24 febbraio – Mauro Berruto, lecture-show di “Capolavori. New Olimpic Stories”

Un nuovo interessante appuntamento nella stagione di prosa del Teatro Comunale di Vicenza è in programma sabato 24 febbraio alle 20.45 al Ridotto, il lecture-show “Capolavori. New Olimpic Stories” di Mauro Berruto, un’indagine appassionata in cui il concetto di grande opera diventa sinonimo di grande impresa, l’obiettivo di chi sogna di vincere una medaglia alle Olimpiadi, ma anche di chi vuole conquistare una quota di mercato oppure, semplicemente, di poter dare il meglio di sé.

Quando si parla di capolavori, infatti, il primo pensiero va all’arte: pittura, scultura, architettura, cinema, teatro, musica o letteratura; ma che dire delle imprese sportive? E Mauro Berruto, già allenatore della nazionale italiana di pallavolo che ha vinto la medaglia bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, racconterà proprio di questo con il suo inconfondibile stile di storyteller (oltre che allenatore, è giornalista, scrittore, è stato amministratore della Scuola Holden di Torino, fondata da Alessandro Baricco).

Marco Ghiotto

Prima dello spettacolo, sabato 24 febbraio alle 20.00 al Ridotto, sarà Marco Ghiotto, musicologo, ideatore e direttore editoriale del sito vicult.net a condurre l’Incontro a teatro per presentare questo originale, inconsueto e a tratti spiazzante appuntamento con le storie di uomini e imprese e il suo narratore, attraverso singolari intrecci tra sport, arti visive e cinema. Dopo lo spettacolo Mauro Berruto incontrerà il pubblico in sala.

Mauro Berruto

La sfida, per Mauro Berruto, è parlare di sport in un luogo come il teatro: per questo condurrà gli spettatori in un’indagine appassionata che farà scoprire come il gesto dell’allenare non sia esclusivo di chi entra in uno spogliatoio, ma è la pratica quotidiana per mettere insieme persone, trasformarle in squadre e orientarle verso l’obiettivo comune.

Il lavoro esplora infatti il territorio comune tra il gesto sportivo e le espressioni culturali come l’arte, la letteratura e cinema e così, nel corso della serata Diego Armando Maradona palleggerà con Michelangelo, Jury Chechi sfiderà Yves Klein, Muhammad Ali e Kostantinos Kavafis comporranno poesie, perché atleti, artisti e poeti fanno parte della stessa squadra: uno spazio in cui ogni individuo può esprimere il proprio talento e costruire il proprio personale capolavoro.

L’obiettivo è quello di raccontare storie, alcune mainstream, altre meno note, costringendo tutti a guardare da un punto di vista diverso: le storie tesseranno la struttura narrativa per connettere e intrecciare forme diverse di arte, di record e di capolavori, una serie di narrazioni, amplificate dall’arte dello storytelling ed evocate da parole, immagini e video d’epoca, letture, musiche.

La lezione-spettacolo

“Capolavori. New Olimpic Stories”, regia di Roberto Tarasco, una produzione CMC/Nidodiragno, è ispirata al libro ”Capolavori. Allenare, allenarsi, guardare altrove” di Mauro Berruto, pubblicato da Add Editore nel 2019. Per l’appuntamento del 24 febbraio al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza restano ancora pochi biglietti.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono 0444 324442, chiamando nei giorni di apertura dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it.

Per gli spettacoli di prosa costano 30 euro l’intero, 25 euro il ridotto over 65 e 15 euro il ridotto under 30; per gli studenti universitari in possesso della VI-University Card è previsto un biglietto unico a 7 euro. È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App e Carta del docente.

20 febbraio 2024

