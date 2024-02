“Il paese che educa”: a Marano un progetto per le nuove generazioni

“Il paese che educa”: il progetto e le azioni sono stati presentati agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”.

Multiculturalità, violenza di genere online e nel linguaggio, parità educativa, educazione alla cittadinanza. E ancora, utilizzo delle nuove tecnologie, difesa e rispetto per l’ambiente. Sono queste le tematiche che verranno affrontate da “Il paese che educa” in ambito scolastico, attraverso laboratori dedicati agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri” e, nei prossimi mesi, anche agli alunni di alcune classi della scuola primaria.

La presentazione del progetto “Il paese che educa”

Presentato questa mattina all’auditorium di Marano Vicentino, selezionato con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e avviato in collaborazione con le cooperative Samarcanda Onlus e Radicà Onlus, il progetto, dopo la presentazione alla cittadinanza, l’avvio del percorso per gli attivatori di comunità e l’incontro pubblico sulle nuove tecnologie, prosegue infatti il proprio percorso dialogando con le nuove generazioni. Ad illustrare ai ragazzi delle medie le attività in classe, già partite con alcuni laboratori riguardanti l’uso didattico delle nuove tecnologie e condotti dagli esperti dell’associazione Megahub, sono stati il sindaco Marco Guzzonato, il dirigente scolastico Giorgio Rossi e gli operatori e educatori delle due cooperative.

Laboratori e incontri per educare le nuove generazioni

I prossimi incontri si terranno domani e dopodomani, in orario scolastico, con la psicologa, psicoterapeuta e formatrice Chiara Ragni, la quale parlerà agli studenti di multiculturalità, partendo dai pregiudizi e dagli stereotipi che spesso accompagnano tale argomento.

Nei prossimi mesi si proseguirà poi con le attività riguardanti la parità nell’educazione alla cittadinanza (curate dal progetto Seta della cooperativa Samarcanda e da alcuni esperti esterni), le alleanze per l’ambiente (curate da Biosphaera), il rapporto tra violenza di genere e linguaggio e la violenza di genere online (curate da Megahub, Seta e alcuni esperti esterni). Laboratori che si alterneranno con incontri pubblici serali, rivolti a genitori, insegnanti, educatori e alla cittadinanza in generale, che affronteranno di volta in volta le tematiche sviluppate nel Patto Educativo Territoriale del Comune di Marano Vicentino e calate nel progetto “Il paese che educa”.

Un impegno per il futuro della comunità

“È molto importante rinnovare e rafforzare l’alleanza e la collaborazione tra figure educative, in modo da rendere più efficace ogni azione educativa e più fruttuosa la relazione con le giovani generazioni e tra persone adulte – afferma il sindaco di Marano Vicentino, Marco Guzzonato –. Continua con questo progetto il cammino della nostra comunità educante. Ringrazio tutte le volontarie e volontari che collaborano nel tavolo del patto educativo, in particolare gli insegnanti, le insegnanti ed il preside”.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale e le due cooperative per questo incontro – ha sottolineato il dirigente scolastico Giorgio Rossi –. Si tratta di un progetto che vede come partner anche la scuola e che punta a far crescere la comunità. Nessuno nasce sapendo già tutto – ha aggiunto rivolgendosi agli studenti –. È dunque importante guardare avanti, costruendo il proprio futuro anche attraverso la partecipazione attiva a questa importante iniziativa”.

Marano Vicentino, 20 febbraio 2024

Fonte: Comune di Marano Vicentino (VI) – Ufficio Stampa