Comune di Marano Vicentino assume due nuove figure alla squadra operai

Due nuovi innesti per la cura del territorio nel Comune di Marano Vicentino

Torna al massimo della sua efficienza la squadra operai del Comune, con la recente assunzione di due nuove figure che vanno ad affiancare l’altro operaio rimasto. “I due nuovi operai sono delle persone giovani e motivate che ci aiuteranno a prenderci cura del territorio e a valorizzarlo con le manutenzioni: una è già operativa, mentre l’altra inizierà l’incarico dal 18 marzo prossimo”, spiega il Sindaco, Marco Guzzonato.

Assunzioni difficili per i Comuni

Il Sindaco, sottolinea come non sia semplice per i Comuni assumere nuove figure, a causa delle complicate procedure che rallentano le nuove assunzioni, anche nei casi di pensionamenti o dimissioni. “Ringrazio l’ufficio Personale del Comune, che ha proceduto con la massima rapidità possibile nel rispetto delle norme”, conclude Guzzonato.

Marano Vicentino, 20 febbraio 2024

Ufficio stampa – Comune di Marano Vicentino (VI)

Stemma del Comune

Il nome del paese ha origini antichissime, risalenti al tempo dei Romani. La data della fondazione viene ipotizzata tra il 103 e il 150 a.C.

In epoca medioevale, la presenza della famiglia Da Marano coinvolse il paese nelle lotte tra guelfi e ghibellini nella prima metà del XIII secolo, schierandolo apertamente a fianco di Ezzelino da Romano con la fazione imperiale contro il papato e subendone poi le sorti.

Come è composto lo Stemma Comunale

Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.06.1956 lo stemma del Comune di Marano Vicentino è così composto: “Di argento alla capra di nero pezzata del primo, rivoltata e rampante ad un albero fogliato di verde, nodrito su campagna dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune”.

Per quanto riguarda la storia dello stemma la si può far risalire alla Famiglia dei Conti Capra. La famiglia Capra possedeva, già molto tempo prima del 1300, quale feudo, tutto il territorio ora compreso nel Comune di Marano Vicentino ed oltre. Nel 1400 fece scavare l’alveo della “Roggia” per l’irrigazione dei campi, cosa di non poca importanza, che contribuì a sviluppare l’agricoltura e parecchie industrie. Il suo stemma era una capra, che è appunto quello adottato parecchi secoli fa dal Comune di Marano. Esistono tuttora edifici fatti costruire dai Conti Capra.

Fonte dal sito del Comune di Marano Vicentino (VI)