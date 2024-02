Chiamata di Marzo a Recoaro Terme: tradizione e cultura contadina

Recoaro scalpita per la Chiamata di Marzo 2024

Il 25 febbraio torna per la 23^ edizione la tradizionale sfilata di carri e figuranti

Si rivive l’antica cultura contadina, rurale e cimbra della Conca di Smeraldo

Sono oltre 70, tra carri e gruppi di figuranti, i soggetti che sfileranno per le vie del centro di Recoaro Terme il prossimo 25 febbraio dalle 14.00: è il ritorno della Chiamata di Marzo, il tradizionale evento biennale che si tiene nell’ultimo fine settimana di febbraio per rivivere antichi mestieri, personaggi, usanze e leggende della cultura contadina, rurale e cimbra che da sempre impregna il territorio della Conca di Smeraldo.

Per il suo valore, la Chiamata di Marzo è riconosciuta Manifestazione di interesse locale dalla Regione Veneto.

La 23^ edizione è forse la più attesa di sempre. L’ultima manifestazione si era infatti tenuta nel 2018, poi l’annullamento all’ultimo minuto dell’edizione 2020 a causa dell’esplosione della pandemia da Covid19 e, per effetto delle limitazioni dettate dall’emergenza, la mancata organizzazione anche della successiva edizione 2022.

La Chiamata di Marzo: un’occasione per il rilancio di Recoaro Terme

“Da sempre la Chiamata di Marzo è l’Evento per antonomasia a Recoaro Terme – ha spiegato il Sindaco Armando Cunegato – in grado di attirare in paese migliaia di visitatori. L’organizzazione ha dato il meglio anche in questa occasione e sono convinto che potremo offrire un’esperienza unica, tra cultura, sapori e anche sano divertimento. Quella che accoglierà i partecipanti e i visitatori è una Recoaro in fermento che vuole mostrare il proprio impegno verso un rilancio dell’attrattività e accoglienza. Il 2024 sarà anche un anno strategico per l’avvio dei diversi cantieri PNRR, dal compendio al nuovo teatro, dal municipio al Caffè Nazionale, passando per la riqualificazione di Viale Roma, già iniziata. Il messaggio è chiaro: serve nuova fiducia perché la volontà di un rilancio concreto c’è.”

La Chiamata di Marzo: un paese in fermento

“I mesi e le settimane precedenti alla Chiamata di Marzo sono per tutti un periodo di fervente attività – è il commento del Presidente dell’Associazione Ciamar Marso, Giorgio Bevilacqua – i gruppi e i relativi capicarro iniziano ad assemblare i carri, a recuperare i materiali, a preparare gli abiti d’epoca per la sfilata e, di conseguenza, a far entrare l’intero paese nel clima di unione e condivisione che caratterizza la Chiamata di Marzo. Per questa edizione gli incontri tenuti con i capicarro sono stati particolarmente importanti per far fronte alle nuove disposizioni in materia di sicurezza.

Tra gli ospiti che parteciperanno quest’anno ci fa piacere avere la delegazione di Neustad an der Donau, comune bavarese con cui Recoaro Terme è gemellato, ma non mancheranno anche altri gruppi dal Veneto.”

“In questa edizione – ha commentato l’Assessore alla Cultura, Cristina Camposilvan – va sottolineata anche la collaborazione con tutte le nostre scuole, dal Nido Margherita all’Artusi. In particolare all’Alberghiero sono state coinvolte due classi i cui studenti e studentesse, da oggi e a rotazione, saranno impegnati in sostegno dell’ufficio turistico per gestire informazioni e accoglienza. Come Comune abbiamo inoltre programmato l’apertura delle nostre collezioni, dei musei e della chiesa arcipretale con la possibilità di visita guidata.”

Logostica

Parcheggi auto disponibili (a pagamento, costo 7,00 €/giorno) con servizio parcheggiatori.

Stazione SVT di Recoaro Terme / Con spazio riservato ai disabili (con prenotazione scrivendo a info@chiamatadimarzo.com)

Piazza Monte Berico di Recoaro Terme

Piazzale delle Fonti Centrali / Area camper

Piazzale Roma

Via della Resistenza / Area Camper attrezzata

Istituto Comprensivo Recoaro Terme / Area Camper

Parcheggi camper disponibili

• Parcheggio non attrezzato Via Ermenegildo Pozza a Recoaro Terme (a pagamento, costo €

20,00/giorno)

• Area Attrezzata Camper Via della Resistenza 92 a Recoaro Terme (a pagamento, costo €

25,00/giorno)

È necessaria la prenotazione scrivendo a info@chiamatadimarzo.com

Per informazioni: segreteriavalleagno@gmail.com – +39 351 5410103 / +39 333 2162465 / +39 339 2634490

Bus navetta

Il servizio è attivo dalla stazione SVT di Valdagno al costo di € 3,00 (corsa a/r) con corse ogni 30 minuti dalle

ore 9.30.

Fermate: Valdagno Stazione SVT, Maglio di Sopra, San Quirico, Bonomini e Recoaro. Ultima corsa ore 19.30

Parcheggio autobus disponibile

• Parcheggio … (a pagamento, costo € 70,00 per bus da 50 posti, € 50,00 per bus da 30 posti)

prenotazione obbligatorio scrivendo a info@chiamatadimarzo.com.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere il centro con mezzo proprio è consigliato l’arrivo in mattinata.

Informazioni

Ufficio informazioni turistiche: tel. 0445 75070 (mar e mer 14.30-18.30 / gio 09.00-12.00 e 14.30-18.30 / ven 14.30-18.30 / sab e dom CHIUSO*)

*nel weekend della manifestazione lo IAT seguirà un orario straordinario con l’apertura (sab 14.30-16.30 / dom 8.00-12.00)

In alternativa scrivere a info@chiamatadimarzo.com

La tradizione e la storia della Chiamata di Marzo

L’origine della Chiamata di Marzo come manifestazione non è certa, ma se ne ha traccia fin dal finire dell’800.

Dopo una lunga pausa da attribuire prevalentemente alle due guerre mondiali, è nel 1979 che per la prima volta l’Amministrazione Comunale recoarese pensa ad un vero e proprio Comitato organizzatore che proprio domenica 25 febbraio 1979 per la prima volte fece sfilare una trentina tra carri e gruppi in costume. La manifestazione, che si prefigurava l’obiettivo di far conoscere la cultura locale, attraverso le tradizioni contadine, i mestieri, le azioni della vita quotidiana d’un tempo delle genti di montagna e anche le usanze e leggende delle popolazione cimbre, si tiene ancora oggi a cadenza biennale.

Un antico rituale di festa e condivisione

Per la gente di montagna la fine di febbraio ha sempre rappresentato un momento di gioia: si tornava ad uscire dopo i mesi freddi, si tornava alla socialità e alla vita di boschi, pascoli e campi. Mano a mano che neve e ghiaccio si scioglievano riprendevano anche i collegamenti con il centro del paese.

Ecco allora che nell’ultimo giorno del mese, verso l’imbrunire, dopo essersi radunati a frotte nelle loro contrade, centinaia di pastori, mandriani, contadini, e le loro famiglie scendevano in paese, abbigliati con fogge e costumi stravaganti, in corteo compatto tra un frastuono indiavolato.

Un tripudio di colori e di vita: il corteo della Chiamata di Marzo

Tradizione e folklore si fondono in una festa indimenticabile

Ornamenti fatti di rami e fronde, abiti vecchi dai colori vari e vivaci, stelle alpine sul cappello alla montanara costituivano l’abbigliamento maschile, mentre le contadinelle e le montanare indossavano gli abiti migliori, adorne di trine, merletti e dei primi fiori. E in mezzo al grande, allegro corteo non potevano mancare gli animali: somarelli riccamente adornati e infiorati, buoi, capre e perfino conigli e galline, che insieme agli uomini avevano condiviso i lunghi giorni dell’isolamento invernale. Tutti si ritrovavano nella piazza con i propri attrezzi di lavoro, i propri armenti e con ogni possibile arnese trasportabile.

Alla testa della folla sfilavano per primi i cacciatori, armati di vecchi archibugi con i quali più tardi, mentre si intrecciavano le danze, salutavano a salve l’arrivo di marzo. Il corno, il “rècubele” e le “snatare” completavano il gaio frastuono, mentre i bambini agitavano campanelli (le “ciochète”) e le campane suonavano a festa. I gruppi intonavano le “cante” e qualcuno si esibiva in giochi di abilità e acrobazia. Dopo il tramonto veniva acceso il falò sul quale bruciava “l’inverno”, rappresentato da una sagoma di paglia.

Le probabili origini della festa sono assai remote.

Fin dagli antichi Greci sappiamo che si celebrava con feste e con canti la nascita di Venere, che cadeva appunto nel mese di marzo: come dire il sorgere dell’amore, il risveglio dell’uomo e della natura dalle cupe ombre in cui li aveva avvolti l’inverno. Per i Romani le Calendie Marzie segnavano addirittura l’inizio dell’anno e appunto in marzo erano tenute le grandi assemblee generali.

Il fatto che questa tradizione sia passata di generazione in generazione, di popolo in popolo, riuscendo in qualche modo a sopravvivere fino ai nostri giorni, è testimonianza di quanto radicata, spontanea ed intimamente sentita sia l’usanza di “Chiamare Marzo” nella storia della gente recoarese, anche in tempi in cui tutto o quasi tutto ciò che ci circonda tende a cancellare ogni traccia della nostra identità passata.

Il programma completo

Sabato 17 febbraio 2024, ore 17.30

Teatro Comunale: presentazione del libro “RECOARO TOPONOMASTICA STORICA e FRAMMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ”

Martedì 20 febbraio 2024

Apertura del concorso “La vetrina della CHIAMATA DI MARZO“; dal 21 al 24 febbraio si potrà votare sulla pagina Facebook della CHIAMATA DI MARZO la vetrina più bella (https://www.facebook.com/chiamatadimarzo)

Apertura della Mostra fotografica “I manifesti della CHIAMATA DI MARZO”

Giovedì 22 febbraio 2024, ore 20.30

Teatro Comunale: assegnazione dei numeri di sfilata ai capicarro

Venerdì 23 febbraio 2024, ore 10.00

Sfilata delle scuole dell’infanzia per le vie del centro

ore 20.00

Teatro Comunale: “I bòce de scola ciama marso”

Sabato 24 febbraio 2024, ore 14.00

Piazzale Duca d’Aosta: visita ad una contrada per assistere all’allestimento di alcuni carri e assaggio di

prodotti locali (bus navetta)

Ore 16.30

Apertura stand gastronomici

Ore 18.00

Chiesa parrocchiale di Recoaro Terme: S. Messa in lingua cimbra

Alle 21.00

Teatro Comunale: il Coro Aqua Ciara presenta “Piccole Dolomiti d’in…canto”, un viaggio tra suoni e silenzi delle Piccole Dolomiti, narrati dalle suggestive fotografie di Massimo Santagiuliana e accompagnati da canti del territorio.

Domenica 25 febbraio 2024, ore 9.30-19.30

Bus navetta per raggiungere Recoaro Terme da Valdagno ogni 30 minuti circa

Orari

9.30

Posizionamento di alcuni carri in paese con animazione

10.00

Apertura Stand Gastronomici

14.00

Inizio della sfilata

16.30

Piazza Amedeo Duca D’Aosta: arrivo carri e intrattenimento musicale

17.30

Piazza Amedeo Duca D’Aosta: Premiazione del concorso “La vetrina della CHIAMATA DI MARZO”

17.45

Piazza Amedeo Duca D’Aosta: Consegna attestati ai vari carri

18.00

Piazza Amedeo Duca D’Aosta: Se brusa “L’omo de Paja”

Giovedì 29 febbraio 2024, ore 20.00

Raggruppamento in Via Bruni: “Nemo a ciamar marso”

Aperto a tutti coloro che vogliono partecipare in costume e non, alla tradizionale Chiamata di Marzo. Al termine cioccolata calda e vin brulé.

Recoaro Terme, 12 febbraio 2024

